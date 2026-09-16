PORODICA POKOJNOG ROKERA NA IVICI PUCANJA: Ćerka udarila na rođenu sestru, a brata jedva da pominje (FOTO)

Keli Ozborn otkriva razloge prekida odnosa sa starijom sestrom Ejmi, ističući osećaj stida prema porodici.

Ćerka pokojnog rokera Ozija, Keli Ozborn otkrila je zašto je prekinula kontakt sa starijom sestrom Ejmi i poručila da pomirenje više nije moguće.

NJih dve su godinama otuđene, a Keli sada tvrdi da je Ejmi nikada nije zaista prihvatala, kao ni njihovog brata Džeka. Kako kaže, imala je osećaj da se sestra „stidela“ njihove porodice.

Loši odnosi sa sestrom

Govoreći za podkast Pola K. Bransona *We Need To Talk*, rekla je: „Poštujem je, prihvatam je, ali mi smo različite i to je u redu.

Ako ne želiš da me prihvatiš onakvu kakva jesam, ako stalno pokušavaš da me promeniš, govoriš užasne stvari o meni i deluješ kao da uživaš kada mi ne ide dobro – onda te ne želim u svom životu.”

Na pitanje da li postoji ikakva nada za pomirenje, Keli je odgovorila: „Ne, ne.” Priznajući da su njih dve „potpune suprotnosti”, Keli je rekla: „Jedna od najtežih stvari u mom životu je to što nikada nisam imala pravu stariju sestru. Morala sam sama da naučim određene stvari kojima bi me inače učila starija sestra. Zbog toga osećam izvesnu gorčinu.”

„Uvek smo bili samo Džek i ja. Iskreno govoreći, moja starija sestra nikada nije istinski prihvatala ni mene ni mog brata. Živela je u svom svetu i bavila se svojim stvarima”, nastavila je Keli.

„I, ako sam iskrena, donekle imam osećaj da se stidela nas” – pojasnivši da misli na „celu porodicu”.

Nije htela da učestvuje u rijalitiju

Kasnije u intervjuu, Keli je govorila o svojoj dubokoj lojalnosti ostalim članovima porodice, rekavši u podkastu: „Nikada se nisam stidela svoje porodice; nismo konvencionalni, ali smo iskreni. Ličim na oca po tome što otvoreno pokazujem svoja osećanja – ne umem da se pretvaram. Ja sam to što jesam. Možete me voleti ili mrzeti.”

Ejmi, najstarije dete Šeron i pokojnog rokera Ozija, odlučila je da ne učestvuje u njihovom rijaliti šou-programu i odselila se iz porodičnog doma sa 16 godina.

Dok je MTV-jeva emisija *The Osbournes*, koja je počela sa emitovanjem 2002. godine, vinula njene mlađe sestre i brata, Keli i Džeka, u svetsku slavu, Ejmi je ostala u senci, odbijajući da bude uvučena u svet rijaliti televizije.

Ranije je izjavila da bi volela da je ostala kod kuće „još malo”, ali kako se MTV-jeva ekipa useljavala, ona se – tada tinejdžerka – iselila.

U ranijem intervjuu za *The Independent*, Ejmi je povodom svog neučestvovanja u emisiji *The Osbournes* rekla: „Tada sam još uvek pokušavala da shvatim ko sam usred haosa porodičnog života, pa zašto bih, zaboga, želela da se to prikazuje na televiziji?”

„Želela sam da zaštitim sebe, ali i roditelje i brata i sestru. Bili su veoma mladi, veoma podložni uticajima”, nastavila je.

Nisu bili sigurni šta će im snimanje doneti

Keli kaže da je kao šesnaestogodišnjakinja bila „veoma uzbuđena” što će učestvovati u emisiji, ali priznaje da je porodica brzo shvatila kakav će to uticaj imati na njihove živote.

Govoreći u emisiji *We Need To Talk*, prisetila se: „Sećam se noći pre nego što je *The Osbournes* počeo da se emituje na televiziji. Mama, brat i ja smo prošetali plažom Venis Bič; pogledali smo se međusobno, a mama je rekla: ’Jesmo li upravo napravili najveću grešku u životu?’”

„A ja sam rekla: ’Ne znam.’ Jer nismo bili normalni, nismo bili kao svi ostali, samo smo bili svoji. I odjednom su počele osude, a već sutradan su se ispred moje kuće pojavili paparaci.”

„Nisam ni pomišljala da će me emisija proslaviti; bila sam uzbuđena jednostavno zato što je to bio MTV, što je bilo kul.”

Porodična emisija je završena 2005. godine, nakon četiri sezone. Keli je imala 20 godina kada su se kamere povukle i objašnjava da, iako je emisija bila deo njenog života samo četiri godine, u određenoj meri nikada ne može da pobegne od tog perioda.

„Razlog zbog kojeg smo odlučili da završimo seriju... Stvar je u tome što, nakon vrhunca, put vodi samo nadole. Želeli smo da se oprostimo dok smo na vrhu i da povratimo svoje živote”, objasnila je ona.

„Takođe sam želela da shvatim šta zapravo želim da radim sa svojim životom, a za to mi je bilo potrebno vremena. Tek sada, kada sam u četrdesetim, slobodna sam da to i učinim.”

„Ima ljudi koji me i dalje doživljavaju kao onu šesnaestogodišnjakinju. Jedan deo mene reaguje u stilu ’ha-ha, prihvatam to’, dok drugi kaže: ’dajte, ljudi odrastaju, menjaju se, život ide dalje’.”

Htela je karijeru u alternativnoj muzici

Džek, zvezda rijalitija *I’m a Celebrity*, ranije je u podkastu – snimljenom nekoliko nedelja pre smrti njihovog oca Ozija – otkrio da on i njegova sestra Ejmi „uopšte nisu bliski”.

Džek je u podkastu *Disrespectfully* rekao: „Tada je ona zaista želela da se bavi muzikom, i to onom vrstom muzike kakvu su izvodile Fiona Ejpl ili grupa *Mazzy Star* – nešto alternativno, misteriozno, melanholično...

„Snimanje emisije za MTV smatrala je suviše lakim i jeftinim potezom. U stilu: ’Ne želim da me vide kako gradim karijeru na tuđoj slavi’ – tako je ona to doživljavala.”

„Kada je emisija postigla ogroman uspeh, mislim da je ona razmišljala u stilu: ’Pa, sada ne mogu da se pojavim jer ne želim da me doživljavaju kao nekoga ko samo želi da iskoristi tu popularnost.’ Zato je ostala dosledna svojoj odluci i želela je da sačuva privatnost i ostane van očiju javnosti.”

Ejmi se držala podalje od medijske pažnje i objavljivala je muziku pod imenom ARO (što su njeni inicijali), a ima i nekoliko glumačkih uloga u svojoj karijeri.

Pružila je podršku porodici tokom sahrane oca

Džek je u podkastu otkrio da nisu bliski, kada su ga pitali da li se Ejmi kaje što nije učestvovala u porodičnom rijaliti programu.

Priznao je: „Nikada nismo razgovarali o tome; uopšte nismo bliski. Nemamo dobar odnos – ona bi vam to prva rekla, tako da to nije tajna.

Nikada je nisam direktno pitao: ’Da li se kaješ?’ Mislim da sigurno postoji određeni osećaj tipa: ’Hm, moj život bi verovatno bio drugačiji da sam to uradila’, tako da... ne znam, mislim da bih se ja kajao.”

Šeron je ranije priznala da je bila skrhana kada se Ejmi odselila, rekavši u emisiji *The Talk* 2018. godine: „I ona je smatrala da ne želi da odrasta pred kamerama. Mrzela je tu ideju – bila joj je odvratna.

Zato je otišla sa 16 godina i svakog dana žalim zbog toga. Srce mi se slomilo kada se odselila.”

Prošle godine, Ejmi je hrabro istupila u javnost zbog svog voljenog oca tokom pogrebne povorke.

Roker iz grupe *Black Sabbath* preminuo je u 76. godini, 22. jula 2025. godine, a pogrebna povorka kretala se kroz njegov rodni grad Birmingem, prolazeći pored hiljada obožavalaca koji su stajali duž ulica.

Keli i Ejmi su fotografisane sa svojom skrhanom majkom i bratom tokom ispraćaja rok legende.

(Stil)

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