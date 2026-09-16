CEO SVET GA JE GLEDAO KAO IKONU, A ONDA JE SVE KRENULO NIZBRDO: Gde je danas mađioničar povezan s Epstinovim fajlovima?

Dejvid Koperfild je nakon 25 godina zvanično završio svoju čuvenu scensku rezidenciju u hotelu MGM Grand u Las Vegasu.

Na današnji dan je rođen mađioničar Dejvid Koperfild, čovek koji je zapanjio svet levitacijom uživo u programu i prolaskom kroz Kineski zid, ali i čovek koji se pre dve godine našao na meti ozbiljnih optužbi.

Tokom karijere se nekoliko puta upisao u Ginisovu knjigu rekorda, a tokom višedecenijske karijere osvojio je 21 Emi nagradu, postao milijarder i vlasnik lanca privatnih ostrva na Bahamima.

Pre dve godine se, ipak, dogodio najveći skandal u njegovoj karijeri, kada ga je 16 žena optužilo za neprikladno ponašanje, opijanje pre intimnog odnosa i nedozvoljeno dodirivanje.

Više od polovine žena tvrdi da su bile maloletne (neke su imale svega 15 godina) u vreme kada su se incidenti navodno dogodili, u periodu od kraja 1980-ih pa do 2014. godine.

Koperfild je preko advokata oštro demantovao sve optužbe, nazivajući ih lažnim, neosnovanim i potpunom suprotnošću onoga što on jeste.

Veza sa Džefrijem Epstinom

Koperfildovo ime se pojavilo u sudskim dokumentima vezanim za ozloglašenog milijardera Džefrija Epstina. Savezno ministarstvo pravde je objavilo fotografije na kojima se vidi kako Koperfild i Gilejn Maksvel, Epstinova saradnica, zagrljeni nose bele bademantile, na lokaciji za koju se veruje da je Epstinovo privatno ostrvo.

David Copperfield surely hoped that these pictures would never see the light of day. pic.twitter.com/XIPo7YCfIC — grizzy (@Furbeti) December 30, 2025

U Kongresu je pokrenuta inicijativa za dalju istragu svih javnih ličnosti sa ovih spiskova, a Koperfildovi advokati insistiraju da su kontakti bili isključivo poslovne prirode, poput kupovine karata za njegove nastupe.

Morali da rade 14 sati dnevno?

Dejvid Koperfild se pred kraj rezidencije u Las Vegasu u martu ove godine, našao na meti prijave grupe scenskih radnika, koji su podneli tužbu optužujući ga da ih je primoravao na rad od 10 do 14 sati dnevno, 6 ili 7 dana u nedelji, bez isplate prekovremenog rada.

U tužbi se navodi i da su zaposleni trpeli zastrašivanje kada bi postavili pitanje o svojim pravima i novcu.

Gde je danas Dejvid Koperfild?

Dejvid Koperfild je ove godine, nakon četvrt veka, završio rezidenciju u hotelu MGM Grand u Las Vegasu.

Trenutno se nalazi van stalnih svakodnevnih nastupa, a u javnosti je najavio da planira rad na novim velikim projektima i televizijskim specijalima.

(Mondo)

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