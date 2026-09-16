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CEO SVET GA JE GLEDAO KAO IKONU, A ONDA JE SVE KRENULO NIZBRDO: Gde je danas mađioničar povezan s Epstinovim fajlovima?

Dejvid Koperfild je nakon 25 godina zvanično završio svoju čuvenu scensku rezidenciju u hotelu MGM Grand u Las Vegasu.

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Foto: Profimedia/ STARMAX / starmaxinc.com, Backgrid UK
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Na današnji dan je rođen mađioničar Dejvid Koperfild, čovek koji je zapanjio svet levitacijom uživo u programu i prolaskom kroz Kineski zid, ali i čovek koji se pre dve godine našao na meti ozbiljnih optužbi.

Tokom karijere se nekoliko puta upisao u Ginisovu knjigu rekorda, a tokom višedecenijske karijere osvojio je 21 Emi nagradu, postao milijarder i vlasnik lanca privatnih ostrva na Bahamima.

Pre dve godine se, ipak, dogodio najveći skandal u njegovoj karijeri, kada ga je 16 žena  optužilo za neprikladno ponašanje, opijanje pre intimnog odnosa i nedozvoljeno dodirivanje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Više od polovine žena tvrdi da su bile maloletne (neke su imale svega 15 godina) u vreme kada su se incidenti navodno dogodili, u periodu od kraja 1980-ih pa do 2014. godine. 

Koperfild je preko advokata oštro demantovao sve optužbe, nazivajući ih lažnim, neosnovanim i potpunom suprotnošću onoga što on jeste. 

Veza sa Džefrijem Epstinom

Koperfildovo ime se pojavilo u sudskim dokumentima vezanim za ozloglašenog milijardera Džefrija Epstina. Savezno ministarstvo pravde je objavilo fotografije na kojima se vidi kako Koperfild i Gilejn Maksvel, Epstinova saradnica, zagrljeni nose bele bademantile, na lokaciji za koju se veruje da je Epstinovo privatno ostrvo.

U Kongresu je pokrenuta inicijativa za dalju istragu svih javnih ličnosti sa ovih spiskova, a Koperfildovi advokati insistiraju da su kontakti bili isključivo poslovne prirode, poput kupovine karata za njegove nastupe.

Morali da rade 14 sati dnevno?

Dejvid Koperfild se pred kraj rezidencije u Las Vegasu u martu ove godine, našao na meti prijave grupe scenskih radnika, koji su podneli tužbu optužujući ga da ih je primoravao na rad od 10 do 14 sati dnevno, 6 ili 7 dana u nedelji, bez isplate prekovremenog rada.

U tužbi se navodi i da su zaposleni trpeli zastrašivanje kada bi postavili pitanje o svojim pravima i novcu.

Gde je danas Dejvid Koperfild?

Dejvid Koperfild je ove godine, nakon četvrt veka, završio rezidenciju u hotelu MGM Grand u Las Vegasu.

Trenutno se nalazi van stalnih svakodnevnih nastupa, a u javnosti je najavio da planira rad na novim velikim projektima i televizijskim specijalima.

(Mondo)

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