NAŠA PRELEPA MONGOLKA ODUVALA POBEDNICU MIS UNIVERZUMA: NJen plasman je šokirao pubilku! (VIDEO)

Srpska predstavnica na Mis Univerzuma, Mongolka Jelena Egorova, oduvala je izgledom pobednicu takmičenja

Odžrano je finale izbora za Mis Univerzuma. Kako je počelo, tako se i završilo. Dramatično, kontroverzno i sa iznenadnim krajnjim rezultatom. Nakon što je krunu na glavu neočekivano stavila predstavnica Meksika, a Hrvatica ispala iz top 3, kao što je bilo predviđeno, svi su se zaitali - šta je sa Jelenom Egorovom, takmičarkom koja je branila boje Srbije?

Možda nije ostvarila plasman, ali je u odnosu na pobednicu Mis Univerzuma Fatimu Boš izgledala kao milion dolara! Iako su prethodna izdanja bila vrlo upitna, kao što je momenat nacionalnog kostima na kom nismo videla ništa nacionalno, odnosno srpsko, što se haljine za veliko finale tiče - ovo je bila čista dominacija.

Jelena Egorova, nažalost, nije ostvarila plasman u finalnoj večeri izbora za Mis Univerzuma, a sve vreme suočava se sa brojnim nelagodnostima zbog upitnog odlaska na pomenuto veliko takmičenje u ime Srbije. Ona objašnjava da ima srpske korene i pasoš, te da ovde u budućnosti namerava da živi i radi, kao i da predano uči srpski jezik.

Haljina krojena da zaseni

I ako sve kontroverze ostavimo po strani, za sinoćni izgled zaista nemamo šta da joj zamerimo. U Bangkoku je izgledala spektakularno.

Haljina metalik boje izgleda kao pravo remek-delo visoke mode i jasno je da je dizajnirana da zaseni publiku. Krojena je u uskoj, sirena silueti koja prati liniju tela i naglašava struk, dok se prema dnu blago širi i dobija elegantan, fluidan završetak. Čitava površina haljine prekrivena je bogatim, gusto postavljenim kristalima, perlama i šljokicama, zbog čega izgleda kao da je izrađena od svetlucavog zlata ili srebra.

U predelu dekoltea nalazi se dubok, ali sofisticirano oblikovan izrez koji dodatno ističe glamur, a opet zadržava meru elegancije zahvaljujući strateški postavljenim ukrasnim elementima. Rukavi su kratki, takođe bogato ukrašeni kamenčićima, pa se savršeno uklapaju u ukupnu estetiku haljine.

Poseban pečat ovoj kreaciji daje proziran plašt koji polazi sa oba ramena. Napravljen je od lagane, gotovo eterične tkanine koja se pri kretanju vijori poput magličastog vela i stvara izražen osećaj dramatičnosti i luksuza.

Jelena je svoj nastup podelila na Instagramu i jasno je da nije previše potresena zbog krajnjeg rezultata - koji često ne zavisi od realnog stanja na terenu. U konkretnom slučaju - na pisti.

(Žena Bic)

BONUS VIDEO: