"VREME JE DA SE POZDRAVIMO": Oglasila se Ana Ivanović - njena objava rastužila javnost

Bivša teniserka obratila se javnosti povodom svog posla i otkrila šta je odlučila.

Brend Ane Ivanović će biti povučen iz prodaje, a od novembra 2025. godine proizvodi više neće biti dostupni ni putem interneta.

Iako se očekivalo da će Ana nastaviti da razvija svoj biznis u oblasti prirodne kozmetike, iznenadna odluka o zatvaranju brenda iznenadila je mnoge njene fanove i korisnike proizvoda.

Ana Ivanović kozmetika lansirana je s idejom negovanja prirodne lepote i zdravlja kože, a brend je stekao značajnu pažnju na domaćem i stranom tržištu. Ipak, čini se da Ana trenutno bira mirniji tempo života i povlačenje iz poslovne sfere.

"Vreme je da se pozdravimo! Ponekad zbogom znači i pravljenje mesta za novo. Naše zajedničko putovanje sa Ana Ivanović Natural Performance privodi se kraju. Zatvaramo našu onlajn prodavnicu u novembru. Od srca vam se zahvaljujemo na vernosti i strasti za nekomplikovanu kozmetiku visokih performansi", napisala je Ana Ivanović na zvaničnoj stranici brenda.

Iza Ane je buran period. Početkom proleća odjeknula je vest o njenom razvodu braka sa bivšim fudbalerom Bastijanom Švajnštajgerom. Iako su isprva svi mislili da se radi o traču, do razvoda je zaista došlo u tišini i sa jednim kratkim saopštenjem za javnost.

Od tada, mesecima supružnici vode razdvojene živote. Bastijan je odmah pronašao novu devojku, Bugarku Silvu Kapitanovu, dok je Ana celo leto provela na proputovanjima sa prijateljima i majkom.

