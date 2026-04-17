NJena smrt ga je pokosila, pa šokirao javnost kada je ubrzo našao novu ljubav: "Život je tu da se uzme, da se živi"

Na današnji dan pre pet godina preminula je Helen Mekrori, jedna od najpopularnijih glumica njene generacije i žena koja je tokom višedecenijske karijere ostavila dubok trag u filmu.

Helen Mekrori je umrla u ranim pedesetim nakon teške borbe protiv raka dojke, koju je skrivala od javnosti, a njen suprug Demijan Luis podelio je tragične vesti na Tviteru, gde je podelio da nas je Helen napustila mirno i okružena najbližima.

Do poslednjeg trenutka, samo porodica i prijatelji su znali kroz šta prolazi, dok je ostatku sveta delovala kao žena u punoj snazi i trudila se da radi koliko je bila u stanju tokom lečenja.

Rođena za scenu

Helen Mekrori je rođena i odrasla u londonskom Padingtonu, a vrlo rano je pokazala interesovanje za umetnost. Još tokom školovanja na prestižnoj akademiji Centar za dramu je počela da dobija prve pozorišne uloge, a ubrzo su usledile i televizijske i filmske.

NJena karijera se razvijala postepeno, ali sigurno, a publika ju je posebno zavolela kroz snažne i kompleksne ženske likove.

Ogromnu, svetsku popularnost donela joj je uloga tetke Poli u seriji "Birgmingemska banda", u kojoj je maestralno prikazala ženu koja balansira između odanosti porodici i surove realnosti sveta u kojem živi. Osim toga, mlađi je pamte i kao Narcisu Malfoj u filmskom serijalu o Hariju Poteru, ali i kao Šeri Bler u filmovima "Kraljica" i "Specijalna veza". Briljirala je i kao Ana Karenjina, ledi Magbet, Medeja...

Ipak, iza uspešne karijere stajala je žena kojoj je porodica bila najvažnija.

LJubav s Demijanom Luisom

Kada je upoznala glumca Demijana Luisa, počelo je poglavlje njenog života koje je smatrala najlepšim.

S njim je dobila sina Gulivera i ćerku Menon, a tada je svesno usporila profesionalni tempo kako bi se više posvetila porodici. Paralelno s tim, bila je aktivna i u humanitarnom radu, posebno tokom pandemije, kada je zajedno sa suprugom pomagala ugroženima i medicinskom osoblju.

Iako su važili za par koji čuva svoju privatnost daleko od javnosti, ljubavna priča Demijana Luisa i Helen Mekrori je bila dobro poznata. Kako je svojevremeno pisao Daily Mail, glumci su se upoznali 2003. u londonskom Pozorištu "Almeida", dok su zajedno radili na jednoj predstavi. Kada su pitali tada već planetarno poznatu glumicu šta ju je privuklo kod Demijana, istakla da je da je to njegov humor.

– Samo me je mnogo zasmejavao. I još uvek to čini – rekla je.

Luis je jednom prilikom objasnio da su oboje mnogo izlazili i provodili se u mladosti, a nakon što su se upoznali izlasci su bili još uzbudljiviji. Kako je ispričao, uživali su u satima i satima džeza, a na internetu se može pronaći mnogo fotografija ovog para kako pleše i kikoće se i, jednostavno, uživa u svakoj zajedničkoj sekundi. Bilo je jasno da je to – to.

– Zaprosio sam Helen u Parizu. Pokušao sam to da uradim na Pont Neufu, znojio sam se i rvao se s prstenom u džepu, pa se on zaglavio u kesici, a kad sam ga konačno izvadio grupa japanskih turista nas je okružila kao jato galebova, slikali i trenutak je potpuno uništen – ispričao je Demijan.

Ipak, Helen je rekla "da", a njihova veridba je ostala kao vrlo simpatična anegdota. Venčanje je bilo intimno i sve je obavljeno u opštinskoj kancelariji, uz svega nekoliko svedoka, a potom su okupili jedanaestoro zvanica u jednom obližnjem restoranu.

Par se venčao 2007. godine, a za svoju godišnjicu su se uvek vraćali na mesto na kojem je sve počelo.

– Sad vodim Helen u Pariz na tri dana, bez dece, svakog februara za godišnjicu. Šetamo po gradu, pijemo roze po barovima... – otkrio je on jednom prilikom.

Nakon što se razbolela, Helen Mekrori je nastavila da radi, a poslednji put je u javnosti viđena kad su se video-linkom uključili u jednu emisiju. Iako su bili nasmejani i izgledali srećno, bilo je jasno da nešto nije u redu s glumicom, a ona je na pitanje voditeljke je li prehlađena, kroz smeh odgovorila:

– Ne, imam decu.

Preminula je nedugo potom, na današnji dan, u 53. godini.

– Podsticala nas je da budemo hrabri i da se ne plašimo – poručio je Demijan Luis u emotivnom saopštenju o smrti supruge. – Više puta je rekla našoj decI: "Ne budite tužni, živela sam život onako kako sam želela".

Novi početak za Demijana Luisa

Nakon njene smrti, glumac se suočio sa osudama javnosti jer je relativno brzo pronašao novu partnerku, kantautorku Alison Moshart. Mnogi su smatrali da je prerano krenuo dalje, iako je sam više puta isticao da je postupao u skladu sa željama svoje pokojne supruge.

On nakon Helenine smrti nije često pričao o ovom gubitku, nakon kog je dugo viđan s burmom na ruci, ali se u jednom intervjuu iskreno osvrnuo na najteže trenutke žalosti.

– Postoji dobro poznato psihološko stanje u žalosti ili nakon bilo kakve traume, koje se naziva manična odbrana – objasnio je za Guardian. – Imam maničnu odbranu na veoma izražen način, a to je da "potvrđujem" život. Dakle, i u neizbežnim danima, kad ste na podu i plačete, postoji manična odbrana, koja kaže: "Hajde, živi, kreni napred i ponovo potvrdi život".

– Život je tu da se uzme, da se živi – naglasio je. – Naročito kad imate dvoje dece, da se postarate da imaju osećaj da nije sve gotovo.

(Glossy)

BONUS VIDEO: