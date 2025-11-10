ON JE NOVI DEČKO DžESIKE ALBE: Par ozvaničio vezu i na društvenim mrežama (FOTO)

Džesika Alba je ponovo srećna u ljubavi nakon kraha braka sa Kešom Vorenom

Džesika Alba i Deni Ramirez su ozvaničili vezu i na društvenim mrežama.

Glumica (44), i zvezda filma Top Gun: Maverick (33) prisustvovali su gala večeri Baby2Baby 2025 u Zapadnom Holivudu tokom vikenda nakon koje je glumac podelio nekoliko fotografija na Instagramu.

Jedna od fotografija prikazuje Albu obučenu u crnu haljinu dom je ruku nežno prebacila preko Denijevog ramena koji je bio elegantan u smokingu.

Godišnji događaj „crne kravate“ prikuplja sredstva za pomoć majkama i deci koja žive u siromaštvu. Serena Vilijams je ove godine nagrađena, dok su se među prisutnima našli i princ Hari i Megan Markl, Paris Hilton, Nikol Riči, Keri Vašington i Orlando Blum.

Prisustvo Albe i Ramireza dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je glumica podelila delić njihove veze. Među fotografijama objavljenim na Instagramu nastalim tokom njihove posete Australiji, uključila je i fotografiju na kojoj šetaju držeći se za ruke, okrenuti leđima kameri.

Razvod nakon dve decenije

Ovo je prvi dečko Džesike Albe od kad se rastala od supruga Keša Vorena (46) nakon 21 godine braka. Par ima troje dece: Onor (17), Hejven (13) i Hejz (7). Džesika je objavila da su se ona i Keš razdvojili u objavi na Instagramu koju je podelila u januaru. Tada je napisala:

- Godinama sam na putu samospoznaje i transformacije - i kao pojedinac i u partnerstvu sa Kešom. Ponosna sam na to kako smo rasli kao par i u našem braku tokom poslednjih 20 godina i sada je vreme da započnemo novo poglavlje rasta i evolucije kao pojedinci. Napredujemo sa ljubavlju, ljubaznošću i poštovanjem jedno prema drugom i zauvek ćemo biti porodica. Naša deca ostaju naš najveći prioritet i molimo za privatnost u ovom trenutku.

