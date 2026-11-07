OTAC MEGAN MARKL U KUĆNOM PRITVORU: FBI pronašao gnusne fotografije na kojima Tomas Markl zlostavlja devojčice!

Otac Megan Markl uhapšen je na Floridi zbog optužbi za posedovanje dečje pornografije

Tomas Markl stariji, otac Megan Markl, izveden je pred sud na Floridi nakon hapšenja zbog optužbe za posedovanje materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece.

Tomas Markl Stariji (82) uhapšen je u petak, 6. novembra, i optužen po jednoj tački optužnice za posedovanje dečje pornografije, saopštila je Kancelarija tužioca Sjedinjenih Američkih Država za Centralni okrug Kalifornije. Otac Megan Markl, vojvotkinje od Saseksa, sa kojom je već duže vreme u lošim odnosima, nije se izjasnio o krivici tokom pojavljivanja pred saveznim sudom u petak u Tampi na Floridi, saopštilo je Ministarstvo pravde. NJegovo saslušanje biće održano u Kaliforniji, ali datum još nije određen.

Tomas Markl, koji je, prema navodima Bi-Bi-Sija i fotografijama nastalim prilikom hapšenja, doveden u sudnicu u invalidskim kolicima, bio je obučen u crnu majicu sa slikom mačke koja pije ledenu kafu. Američki sudija za prekršaje Tomas Vilson naredio je da se Markl pusti na slobodu i odredio mu kućni pritvor. Marklu nije dozvoljeno da putuje van Srednjeg okruga Floride i Centralnog okruga Kalifornije, prema saopštenju Kancelarije američkog tužioca za Centralni okrug Kalifornije. Morao je da preda pasoš.

Ministarstvo pravde saopštilo je da je Tomas stariji navodno čuvao "seksualno eksplicitne fotografije sebe sa devojčicama koje još nisu ušle u pubertet u dva skladišta u oblasti Los Anđelesa koja je iznajmljivao skoro dve decenije."

Vlasti su pretresle skladišne jedinice nakon što je jedan svedok potpisao izjavu pod zakletvom. U njoj je tvrdio da je Tomas Markl sumnjao da se u njegovoj kući na Filipinima nalazi materijal koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece, kao i da je iznajmio skladišni prostor u Los Anđelesu.

U oktobru je list "San" objavio da je Tomas Markl mlađi, polubrat Megan Markl, navodno rekao vlastima da njegov otac u kući na Filipinima ima "stotine, ako ne i hiljade" fotografija seksualnog zlostavljanja dece.

Prema saveznoj krivičnoj prijavi, vlasti su dobile naloge za pretres nakon što su saznale za ove navode i utvrdile da Tomas Markl Stariji poseduje dve skladišne jedinice.

"Gospodin Markl optužen je za posedovanje materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece, uključujući fotografije na kojima je prikazan sa maloletnim devojčicama", rekao je prvi pomoćnik saveznog tužioca Sjedinjenih Američkih Država Bil Esejli u saopštenju.

"Ove optužbe su izuzetno ozbiljne i gonićemo gospodina Markla u punoj meri u skladu sa saveznim zakonom", dodao je on.

Tokom konferencije za novinare održane 3. novembra, zvaničnik na Filipinima rekao je da je i Tomas Markl Mlađi "osoba od interesa" u istrazi, preneo je list "Telegraf". Ipak, američke vlasti to nisu potvrdile.

(Blic Žena)

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