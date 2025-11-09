Oglas
PEVAČICA ZA DLAKU IZBEGLA NESREĆU: Panika nakon premijere novog filma

Pop zvezda Arijana Grande doživela je pravu dramu u Parizu, gde je za dlaku izbegla ozbiljnu nesreću.

1762698747_045a284b4dff8f1146ad094e36b4bebb87ad1854.jpg
Foto: profimedia
Incident se dogodio kada je automobil iznenada ušao u pešačku zonu ispred dvorane u kojoj se održavala evropska premijera filma Wicked.

Pevačica Arijana Grande, srećom, nije povređena.

Trenutak haosa posle premijere

Grande je te večeri pozirala na crvenom tepihu, okružena obožavaocima i fotografima, u uobičajenoj glamuroznoj atmosferi.

Prema pisanju medija, dok se kretala prema svom automobilu, jedno vozilo joj se "približilo malo previše" dok je još uvek pozdravljala fanove ispred ulaza.

Čini se da je automobil ušao u prostor predviđen za pešake, što je nateralo obezbeđenje da reaguje u trenutku – baš kada je zvezda uspela da se skloni.

Niko nije fizički stradao, ali kratki haos izazvao je paniku među okupljenima.

@snmicka je l’aime d’amour #arianagrande #wicked ♬ Popular - Ariana Grande

Policija istražuje šta se dogodilo

Pariska policija potvrdila je da je pozvana na mesto događaja kako bi se utvrdile okolnosti incidenta. Portparol je rekao da u trenutku izveštavanja nije bilo hapšenja i da je istraga otvorena. Vozač je, navodno, sarađivao sa vlastima i zasad nema pokazatelja da se radilo o namernom pokušaju.

Stručnjaci za bezbednost podsećaju da, uprkos barijerama i strogo kontrolisanim ulazima, takozvane prelazne zone – deo puta od dvorane do vozila – ostaju najslabija karika.

Ulazak automobila u pešačku zonu ukazuje na to da je najverovatnije reč o pogrešnoj proceni, tehničkom kvaru ili jednostavnoj vozačevoj grešci.

Arijana Grande se nije oglasila

Predstavnici Arijane Grande se za sada nisu oglasili o incidentu, a ni na njenim profilima na društvenim mrežama nema pomena događaja.

U međuvremenu su obožavaoci na X-u (bivšem Twitteru) i Instagramu izrazili ogromno olakšanje što je njihova miljenica prošla nepovređena.

(B92.net/index.hr)

