"PO PRIRODI SAM MALO PARANOIČNA": Edita otkrila gde će se poroditi

Pevačica se posebno osvrnula na majku, koja joj mnogo pomaže poslednjih meseci.

Foto: Ataimages.rs/ A.A./ Profimedia, Deposit
Pevačica Edita Aradinović blista u trudnoći, nastupila je u beogradskom klubi, a pred nastup govorila je o promenama koje sad oseća. Spomenula je i sestru, koleginicu Indiru Aradinović Indi, te se posebno osvrnula na majku, koja joj mnogo pomaže poslednjih meseci.

- Hvala na komplimentima za izgled, stvarno uživam. Planiram da radim dokle god budem mogla, imam puno energije. Nemam utisak da sam trudna, samo što imam stomak. Jedem sve, slatkiše inače volim, jedem ih i sad. Danas sam ušla u šesti mesec trudnoće. Žao mi je što se nedavno nisam pojavila u Švedskoj, bilo bi mi mnogo naporno. Bila sam jako bolesna - rekla je Edita prvo.

- Kilaža, hormoni, promene raspoloženja, nemam filter za ljude, drska sam... Sve to je sada tu, u trudnoći. Moja mama jadna, srce moje, trpi najviše pored mene. Ona ima mnogo živaca za mene. Sve zahteve koje imam sama sebi ispunjavam, ili, eto, mama - dodala je pevačica.

- Kako sestra reaguje na moje promene raspoloženja? Pa, Indi je to i očekivala! Pričala je i nekad da ćemo se svi hvatati za glavu... Svi ćemo mi razmaziti bebu, to je u našoj porodici prva beba! Sa ocem deteta sam u okej odnosima, ali ne želim više da pričam o tome, to sam rekla, molim vas nek tako i ostane. Odgovorna sam sad, zrela sam, pare bacam na hranu, eto, to je to - istakla je Edita potom, pa navela da li želi da se porodi na carski rez ili prirodnim putem.

- Radim sad na nekretnini jednoj, na albumu, planira se koncert, Bože zdravlja, na sve sam strane. Porodiću se u Narodnom frontu, moja doktorka je tu. Želela bih prirodno da se porodim. Kako mi je stomak porastao, sve više razmišljam o porođaju. Radim jogu konstantno, osećam promene, ne mogu neke položaje da napravim - rekla je pevačica za "Blic".

"Kad beba dođe, sve se menja!"

- Mama mi je pričala koliko su bolne kontrakcije, ali ne želim previše da razmišljam o tome. Volela bih čim se porodim da mi je stave na grudi. Malo sam paranoična po prirodi, stvarno jesam. Kad beba dođe, sve se menja! Prioriteti, prijatelji pravi na pravom mestu, sve će doći na svoje. Puno ljubavi... Fokusiraću se više na posao - zaključila je Edita.

(Blic)

