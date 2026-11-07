POZNATA INFLUENSERKA (24) SE UTOPILA: Automobil sleteo u reku, samo jedna devojka je uspela da se spasi

Francuska influenserka Ema Mari Loran (24) izgubila je život u stravičnoj nesreći tokom odmora u Nikaragvi.

Influenserka Ema Mari Loran (24) izgubila je život u stravičnoj nesreći tokom odmora u Nikaragvi, kada je automobil u kom se nalazila završio u reci.

Vozilo je potonulo, a vrata i prozori nisu mogli da se otvore, zbog čega su putnice ostale zarobljene. Od četiri žene koje su se nalazile na zadnjem sedištu, samo jedna uspela je da se spase.

Prema zvaničnim informacijama nadležnih organa u Nikaragvi, Ema Mari jedna je od tri žene čija su tela izvučena iz pikapa koji je završio u reci Rio Nahualapa, na jugozapadu zemlje. Nesreća se dogodila u noći između 8. i 9. oktobra, kada je grupa pokušala da pređe reku vozilom.

Prijateljica stradale influenserke, Marin Depui, koja je takođe bila u automobilu, prvi put je ispričala šta se dogodilo kobne noći.

Voda je za nekoliko trenutaka stigla do prozora

Kako je ispričala na Instagramu, vraćale su se sa časa plesa oko ponoći. Padala je jaka kiša, a do hotela im je ostalo svega 15 minuta vožnje.

- U jednoj nizini voda je bila duboka otprilike do kolena. Kada smo pokušali da prođemo, iznenada je sa desne strane naišao talas. Za samo jednu sekundu voda je stigla do prozora - prisetila se Marin.ž

Vozač, koji je radio u njihovom surf-kampu, i njegov brat, koji je sedeo na mestu suvozača, uspeli su odmah da izađu iz vozila jer su njihovi prozori bili otvoreni. Međutim, za četiri žene na zadnjem sedištu počela je borba za život.

Dok je automobil tonuo, a iznad površine vode ostajao sve manji prostor sa vazduhom, Ema Mari je, prema rečima njene prijateljice, ostala pribrana i govorila im da duboko udahnu koliko god mogu.

- Plakala sam. Vrata i prozori nisu mogli da se otvore, a automobil je voda potpuno progutala - ispričala je Marin, koja se potom našla u mraku.

Automobil odnela struja 300 metara od mesta nesreće

Marin je poslednjim snagama uspela da se probije napred kroz već otvoren prozor. Kada je izronila, rečna struja ju je prvo povukla, ali je na kraju uspela da se domogne obale.

Meštani su kasnije pronašli pikap marke "tojota", oko 300 metara od mesta na kom je vozilo završilo u vodi. Automobil je bio prevrnut na bok i gotovo potpuno potopljen u vodi zamućenoj od kiše. Vrata su i dalje bila zatvorena.

Za Emu Mari Loran, švajcarsku turistkinju Noe Linu L. (20) i državljanku Nikaragve Karen Nahomi Lopes M. (19) nije bilo spasa.

Žene su se upoznale u surf-kampu na pacifičkoj obali, a Ema Mari i Marin su prethodne dve godine zajedno putovale po svetu i na društvenim mrežama delile svoja iskustva.

- Ema mi je bila kao sestra. Zauvek ću joj biti zahvalna - poručila je Marin.

Kako prenosi nemački list BILD, prijateljica stradale influenserke, koja je preživela nesreću, sada je prvi put javno ispričala šta se dogodilo kobne noći.

(Telegraf)

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