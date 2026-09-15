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PREMINUO BOB MEKI: Legendarni modni dizajner sarađivao s najvećim zvezdama, uzrok smrti još nije saopšten

Legendarni modni kreator i kostimograf Bob Meki, koji je oblačio najveće svetske zvezde i stvorio kultne stajlinge, preminuo je u 87. godini.

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Foto: Profimedia/ AFF/ABACA, Abaca Press
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Proslavljeni američki kostimograf i modni kreator Bob Meki, koji je ostavio neizbrisiv trag na svetskoj sceni radeći sa najvećim estradnim i filmskim zvezdama, preminuo je u 87. godini.

Tužna vest objavljena je 14. septembra na njegovim zvaničnim kanalima na društvenim mrežama, dok tačan uzrok smrti još uvek nije iznesen u javnost.

"Teška srca delimo vest da je gospodin Bob Meki danas preminuo. Svojih 87 godina živeo je punim plućima, ostvarivši svoj san da bude modni i kostimografski dizajner, što je jedino čime je želeo da se bavi," poručili su članovi njegovog tima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Vizionar koji je obukao najveće divu

Meki je izgradio prepoznatljiv identitet zahvaljujući glamuroznim, ekscentričnim i dramatičnim kreacijama. NJegov rad ostao je neraskidivo vezan za pevačicu Šer, sa kojom je imao višedecenijsku plodnu saradnju, ali su njegove unikate nosile i Tina Tarner, Dajana Ros, Lajza Mineli, Madona, Barbara Strejsend i Kerol Burnet.

Kompletnu vizuelnu identitet i kostime za svih 11 sezona čuvenog "The Carol Burnett Show" potpisuje upravo on, dok su perje, šljokice i smeli krojevi postali njegov zaštitni znak na sceni i malim ekranima.

O njegovoj bogatoj karijeri svedoči devet Emi nagrada i jedan prestižni Priznanje Toni, kao i tri nominacije za Oskara u kategoriji najbolje kostimografije. Član Kuće slavnih Televizijske akademije postao je 2002. godine.

(Kurir)

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