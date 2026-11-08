PREMINUO POZNATI OSKAROVAC: Bio je najznačajniji latinoamerički reditelj

Oskarom nagrađeni reditelj, Sebastijan Lelio, preminuo je u 52. godini, potvrdila je njegova porodica.

Sebastijan Lelio, najpoznatiji po filmovima "Glorija" i „Fantastična žena”, koji je naišao na odlične kritike i za koga je dobio nagradu Oskraj, preminuo je u svom domu u Santjagu, u Čileu.

NJegova partnerka, glumica Amalija Kasai, izjavila je da je do smrti ove zvezde došlo iz „zdravstvenih razloga”.

- Prolazimo kroz veoma bolan period, a sećanje na njega ostaće sa nama zauvek. Bio je divna osoba koja je doprinela čileanskoj kulturi tokom važnih trenutaka u njenoj istoriji. Kao porodica, molimo za poštovanje naše privatnosti i razumevanje u ovim teškim trenucima - napisala je ona u poruci na Instagramu.

Sebastijan Lelio je međunarodnu pažnju privukao filmom „Glorija“ (2013), za koji je Paulina Garsija osvojila Srebrnog medveda za najbolju glumicu na Berlinskom filmskom festivalu. Zatim je usledila „Fantastična žena“ (2017), sa Danijelom Vegom u glavnoj ulozi transrodne žene koja se, nakon iznenadne smrti svog partnera, bori da sačuva dostojanstvo. Film je 2018. godine osvojio Oskara za najbolji film na stranom jeziku, prvog u istoriji čileanske kinematografije.



