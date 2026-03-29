Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PROSLAVILA SE U TITANIKU, IMA DETE SA KLINTOM ISTVUDOM: Ovako danas izgleda Frensis Fišer (FOTO)

1774779882_profimedia-0317666017.jpg
Oglas

Frensis Fišer (72), britansko-američka glumica, proslavila se ulogom stroge majke lepe Rouz u filmu "Titanik" iz 1997. godine, u kojem su glavne uloge imali Leonardo Dikaprio i Kejt Vinslet.

Osim uspeha na filmskom platnu, glumica je poznata i po vezi sa Klintom Istvudom, s kojim ima ćerku Frančesku Istvud, rođenu 1993. godine. Frančeska je takođe krenula glumačkim stopama i pojavila se u filmovima kao što su "Jersey Boys" i "M.F.A.", a glumila je i u rijaliti seriji "Mrs. Eastwood & Company". Danas je u vezi sa trenerom Aleksom Vrejtom, s kojim ima sina.

Pre romanse sa Klintom Istvudom, Franses je bila u braku sa Bilijem Mekom Hamiltonom za kojeg se udala 1970. godine, kada je imala 18 godina, ali su se razveli već posle dve godine. On je bio njena ljubav iz srednjoškolskih dana, piše Mondo.rs.

Fišerova je karijeru započela u pozorištu, a značajnije uloge ostvarila je i u sapunici "The Edge of Night", kao i u filmu "Unforgiven" iz 1992. godine, gde je takođe sarađivala sa Istvudom.

Tokom godina, izgradila je značajne prijateljske odnose s poznatim ličnostima poput Šer, Džejn Simor i Džesike Častejn, a i dalje je aktivna na filmskoj sceni, što potvrđuje njeno pojavljivanje u romantičnoj komediji Holidate iz 2020. godine.

(Nova)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas