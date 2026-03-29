PROSLAVILA SE U TITANIKU, IMA DETE SA KLINTOM ISTVUDOM: Ovako danas izgleda Frensis Fišer (FOTO)

Fišerova je karijeru započela u pozorištu, a značajnije uloge ostvarila je i u sapunici "The Edge of Night", kao i u filmu "Unforgiven" iz 1992. godine, gde je sarađivala sa Istvudom.

Frensis Fišer (72), britansko-američka glumica, proslavila se ulogom stroge majke lepe Rouz u filmu "Titanik" iz 1997. godine, u kojem su glavne uloge imali Leonardo Dikaprio i Kejt Vinslet.

Osim uspeha na filmskom platnu, glumica je poznata i po vezi sa Klintom Istvudom, s kojim ima ćerku Frančesku Istvud, rođenu 1993. godine. Frančeska je takođe krenula glumačkim stopama i pojavila se u filmovima kao što su "Jersey Boys" i "M.F.A.", a glumila je i u rijaliti seriji "Mrs. Eastwood & Company". Danas je u vezi sa trenerom Aleksom Vrejtom, s kojim ima sina.

Pre romanse sa Klintom Istvudom, Franses je bila u braku sa Bilijem Mekom Hamiltonom za kojeg se udala 1970. godine, kada je imala 18 godina, ali su se razveli već posle dve godine. On je bio njena ljubav iz srednjoškolskih dana, piše Mondo.rs.

Tokom godina, izgradila je značajne prijateljske odnose s poznatim ličnostima poput Šer, Džejn Simor i Džesike Častejn, a i dalje je aktivna na filmskoj sceni, što potvrđuje njeno pojavljivanje u romantičnoj komediji Holidate iz 2020. godine.

