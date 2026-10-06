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ĆERKE SU BILE U CENTRU PAŽNJE, A ONDA JE STIGLA NIKOL KIDMAN: NJeno izdanje odmah je postalo glavna tema

Ćerke Nikol Kidman pojavile su se na Nedelji mode u Parizu i zajedno sa slavnom majkom ukrale sve poglede na reviji.

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Foto: Profimedia/Action Press, Shutterstock Editorial
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Glumica Nikol Kidman prisustvuje Nedelji mode u Parizu, a društvo joj prave ćerke, Sandej i Fejt, koje je dobila u braku sa Kitom Urbanom, od kog se nedavno i razvela nakon 19 godina braka.

Starija ćerka, Sandej Rouz, čak je i prošetala pistom, a nedavno se na društvenim mrežama oglasila o svojoj karijeri i otkrila je koje savete joj daje majka.

Najviše pažnje su privukle na modnoj reviji Chanel, čija je ambasadorka upravo Nikol, a tom prilikom su zablistale Nikol i Fejt. U prvom planu je bio stajling slavne oskarovke, koja je pokazala eleganciju i izvajane, duge noge u sakou-haljini od tvida.

Fejt je, za razliku od majke, odabrala opušteniju kombinaciju. Nosila je sivi kardigan sa farmerkama i klasične Chanel cipele sa otvorenom petom, pokazujući da luksuzni komadi mogu da se uklope i u jednostavniji, svakodnevni stajling.

Za Nikol Kidman ovo je ujedno i jedan od prvih većih javnih izlazaka sa ćerkama nakon što je njen brak sa Kitom Urbanom okončan posle 19 godina.

NJihov razvod privukao je veliku pažnju javnosti, ali se glumica poslednjih nedelja sve češće pojavljuje u javnosti, dok joj društvo prave upravo Sandej i Fejt.

(Super žena)

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