SALMA HAJEK POSTALA BAKA: Glumica dobila prvo unuče

Salma Hajek je dobila novu životnu ulogu.

Salma Hajek je postala baka!

Glumica (59) se ostvarila u novoj životnoj ulozi nakon što je njen pastorak, Fransoa Pino Junior, dobio svoje prvo dete sa suprugom Larom Kozimom Henkel fon Donersmark.

Hajek ima ćerku Valentinu (18) sa suprugom Fransoa-Anrijem Pinoom (64), a takođe je i maćeha troje dece, Matilde (25), Fransoe (38) i Ogistena (19).

Ona je sada podelila simpatični snimak na Instagramu u kojem drži unuka i razgovara sa njim na španskom. U natpisu je otkrila da se beba takođe zove Fransoa, ali da planira da ga zove „Pančito“.

- Blagosloveni smo što možemo da poželimo dobrodošlicu četvrtoj živoj generaciji porodice Fransoa. Mada, ja ću ga zvati Pančito. Čini se da mu se to ime dopada, a ja ga obožavam.

Salma je sa francuskim biznismenom dobila ćerku Valentinu 2007. godine, a suprugovu decu iz prvog braka je odmah prihvatila kao svoju jer, kako je govorila, uvek je želela da ima više dece.

- Uvek sam želela da imam mnogo dece, ali to nisam mogla. Moje telo je, kao pravo čudo, uspelo da rodi jedno dete. Veliki blagoslov koji sam doživela jeste to što moj suprug ima još troje dece. Tako da ih ja imam četvoro. I sva su ona tako različita - rekla je pre nekoliko godina za časopis "Red".

