SVE SU LEPOTICA DO LEPOTICE! Počeo izbor za Mis Univerzum, pogledajte kako izgleda naša predstavnica Nikolina (FOTO)

Upoznajte takmičarke Mis Univerzuma 2026. godine

Ove godine se održava 75. izbor za Mis Univerzuma. Za ovu posebnu priliku, organizatori obećavaju neverovatnu proslavu koju će pratiti ceo svet. Sa interesovanjem ćemo pratiti, jer učestvuje i predstavnica Srbije, Nikolina Vujčić.

Nikolina Vujčić ima 24 godine, rođena je u Čikagu, poreklom je iz Šumadije (Dragovo), radi kao medicinska sestra u pedijatrijskoj urgentnoj službi i na doktorskim studijama je na Univerzitetu Loyola u Čikagu. Ranije je ponela i titulu Miss Illinois USA 2025.

Francuska - Garans Otje

Garans Otje, 22, rođena je u Parizu, bavi se manekenstvom od devete godine i tečno govori engleski, španski i italijanski. Smatra se najverovatnijom pobednicom izbora za Mis Univerzuma 2026, ali to je zasnovano na nezvaničnom glasanju. Samo takmičenje bi moglo da se održi u bilo kom trenutku.

Belorusija - Alija Andrejeva

Dvadesetdvogodišnja devojka poreklom iz Minska, učestvuje na takmičenjima lepote i foto sesijama od svoje dvanaeste godine. Alija je 2025. godine postala prva pratilja na izboru za Mis Belorusije, a 2026. godine osvojila je treće mesto na izboru za Mis BRIKS.

Mlada žena je veoma odlučna da pobedi — u Portoriko donosi oko 60 odevnih kombinacija, od kojih je jednu sašila njena majka. Alija Andrejeva je takođe strastvena prema modnom dizajnu — ima svoj brend i vanredno je studirala na Institutu za psihologiju Beloruskog državnog pedagoškog univerziteta „Maksim Tank“.

Nemačka - Selina Vejl

Selinu možemo nazvati novopridošlicom u svetu takmičenja lepote - ona ​​učestvuje na njima tek od 2023. godine, ali je za to vreme uspela da osvoji izbore za Mis Nemačke 2024. i Mis Interkontinentalne Evrope 2024.

Ona ima 25 godina, dolazi iz Frankfurta i studentkinja je ekonomije na Gete univerzitetu.

Srbija - Nikolina Vujičić

Nikolina, 24, rođena je u Čikagu, od srpskih imigranata. Takmičenja lepote smatra hobijem, a ne poslom sa punim radnim vremenom. Vujičić je medicinska sestra i radi na odeljenju za pedijatrijsku hitnu pomoć.

„Planiram da nastavim studije na master studijama iz sestrinstva, a zatim da se specijalizujem za lečenje neplodnosti. Moj san je da otvorim inkluzivnu kliniku gde mogu da pomognem ženama na njihovom putu ka majčinstvu“, podelila je u jednom intervjuu.

Estonija - Emili Deneng

Još jedna buduća doktorka koja se takmiči na izboru lepote je Emili Dening, dvadesetogodišnja žena koja želi da osvoji krunu najlepše žene na svetu kako bi pomogla tinejdžerima da se osećaju samopouzdanije:

"Doživela sam maltretiranje kao tinejdžerka., tako da mi je ova tema veoma bliska srcu. Znam koliko je važno da dete ima sigurno mesto gde ga se čuje i razume, gde može da pronađe prijatelje, bude ono što jeste i da se oseća srećno.

Liban - Perla Harb

Perl Harb ima 23 godine i ova godina je bila najprometnija u njenom životu. Osvojila je takmičenje za Mis Libana, takmičila se na Mis sveta (ali je stigla samo do prvih 40), a sada predstavlja svoju zemlju na Mis Univerzuma i uverena je u svoju pobedu. Liban je jednom pobedio na Mis Univerzuma - Džordžina Risk 1975. godine. Ko zna, možda će im se 55 godina kasnije sreća ponovo osmehnuti.

Perla Harb je diplomirala bankarstvo i finansije na Libansko-američkom univerzitetu i u slobodno vreme se bavi dobrotvornim radom.

Bolivija - Valerija Mena

Jedanaest sati putovanja, dva zaustavljanja, pet kofera punih odeće i jedna, neodoljiva vera u pobedu. Ovo je putovanje koje je Valerija Mena prešla da bi postala Mis Univerzuma.

Valerija ima 24 godine i skoro pola života se takmiči na izborima lepote. Diplomirala je poslovnu administraciju, a studirala je i upravljanje projektima u inženjerstvu i tehnologiji. Ali njen glavni projekat trenutno je društvena inicijativa Latidos Dorados, koja podržava starije osobe, fokusirajući se na njihovo fizičko i mentalno blagostanje i pružajući im mogućnosti za rekreaciju i zabavu.

„Verujem da sve kraljice lepote imaju svoj glas i poruku, koju zastupamo na međunarodnoj sceni. Moja poruka će uvek biti očuvanje autentičnosti koja definiše žene.“

Mi smo veoma osetljiva bića. Smatram sebe veoma osetljivom osobom i nekim ko voli život, ali znam da upravo u toj osetljivosti leži moja najveća snaga: sposobnost da život dočekam sa velikom ljubavlju.“

Mađarska – Kamila Kiš

Šminkerka, model, dizajnerka i Mis Univerzuma Mađarske 2026. – sa samo 25 godina, Kamila Kis se može pohvaliti ovim dostignućima. Kao Vodolija, ona se zalaže za svetski mir i teži da pomogne onima u teškim situacijama. Godinama je strastveno volela muziku – profesionalno je svirala klavir, a nakon srednje škole se bavila manekenstvom. Visoka je 175 cm i ima plave oči.

Letonija - Lasma Kuhtarska

Jedna od najstarijih takmičarki na 75. izboru za Mis Univerzuma, Lasma Kuhtarska iz Letonije, ima 31 godinu. Ona nije samo model i redovna učesnica izbora lepote, već i preduzetnica i majka četvorogodišnjeg sina.

„Meseci priprema, godine ličnog rasta, učenja, discipline, hrabrosti i izlaska iz moje zone udobnosti. Otkrivanje novih snaga, suočavanje sa strahovima i postajanje malo više žene kakva težim da budem. I evo me, na putu za Portoriko. Pratim san koji mi se nekada činio tako dalekim, noseći sa sobom svoju zemlju, svoje korene i vrednosti koje su me oblikovale. Možda najlepši deo ovog putovanja nije gde će me odvesti, već ko ću postati“, napisala je ispod fotografije sa Međunarodnog aerodroma u Rigi.

Malta - Frančeska Merčieka

Kao i mnoge druge takmičarke za Mis Univerzum, malteška predstavnica je bila zainteresovana za manekenstvo od mladosti, ali je na kraju odlučila da se bavi drugačijom karijerom. Frančeska Mersijeka je kvalifikovani specijalista za lepotu i vlasnica sopstvenog brenda kozmetike. Ima 30 godina.

Indija – Kazija Liz Mejo

Jedna od najmlađih učesnica, indijska predstavnica ima samo 19 godina. Ona je studentkinja prava na Akademiji visokog obrazovanja Manipal u Bangaloru i bila je primorana da uzme akademsko odsustvo kako bi predstavljala svoju zemlju na međunarodnom takmičenju lepote.

(Stil)

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