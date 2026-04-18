Trudna Natali Portman: Glumica čeka 3. dete u 44. godini - "Veoma sam zahvalna"

Natali Portman je objavila da očekuje bebu sa partnerom Tangijem Destablom.

Foto: profimedia/ Lev Radin
Glumica očekuje treće dete u 44. godini, a prvo dete sa partnerom, francuskim muzičarem Tangijem Destablom.

Natali je lepe vesti otkrila za Harpers Bazar, rekavši da se oseća „srećno“ i „zahvalno“ što je trudna po treči put. 

Fotografisana u šetnji Parizom, a njen trudnički stomak nije mogao da ostane neprimećen.

- Tangi i ja smo veoma uzbuđeni. Ja sam jednostavno veoma zahvalna. Znam da je to takva privilegija i čudo. Odrasla sam slušajući o tome koliko je teško zatrudneti. Imam toliko ljudi koje volim i kojima je to bilo tako teško da želim da poštujem sve u vezi sa ovim. To je tako lepa, radosna stvar, a nije ni laka. I zato znam koliko je to srećno. Veoma sam svesna toga i veoma sam zahvalna. Duboko sam zahvalna - dodala je za Bazar. 

Par je prvi put povezan u martu 2025. godine nakon što su viđeni kako uživaju u romantičnoj šetnji Parizom. Natali je prethodno bila udata za Bendžamina Milepijea sa kojim ima sina Alefa i ćerku Amaliju. 

Natali je otkrila i da se fizički oseća odlično u svojoj trećoj trudnoći.

- Imam više energije nego što sam mislila. Uživa u plivanju i girotonici dok provodi vreme sa svoje dvoje dece.

Tangi je iz Morlea na severozapadu Francuske, a bavi se produkcijom elektronske muzike. Prethodno je bio u braku glumicom Luiz Burgoan.
 

 

