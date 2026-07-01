ZAVELA GA DOK JE JOŠ BIO DETE, UPRAVLJALA JE NJEGOVIM ŽIVOTOM ČAK I POSLE RASKIDA: Sva imovina i 20 miliona nakon iznenadne smrti pevača ide njegovoj bivšoj?

Pevač Lijam Pejn je preminuo bez testamenta, a njegova bivša partnerka Šeril Kol upravlja njegovom imovinom, evo šta dobija njihov sin

Sredinom oktobra ove godine navršiće se druga godišnjica smrtimuzičara Lijama Pejna, a sada britanski mediji ponovo govore o njegovom bogatstvu. Naime njegov 9-godišnji sin Ber naslediće očevo bogatstvo, a kontrolu nad imovinom vrednom skoro 28 miliona evra preuzela je Lijamova bivša partnerka, pevačica Šeril Kol.

Pejn je preminuo nakon pada sa hotelskog balkona u argentinskom glavnom gradu Buenos Ajresu u 31. godini. Ubrzo nakon njegove smrti saznalo se da je muzičar umro bez testamenta, a sud je u međuvremenu naložio da Šeril Kol i advokat Ričard Brej upravljaju njegovom imovinom. Sin Ber će naslediti celokupnu očevu imovinu, koja se procenjuje na oko 21 milion funti, nakon što se namire svi troškovi i dugovi.

„Dokumenti podneti Visokom sudu pokazuju da se Lijamova imovina može odmah koristiti za potrebe Bera Greja Pejna“, piše Dejli mejl. Britanski mediji su takođe istakli da majka Lijamovog sina planira da osnuje fondacije kako bi finansijski obezbedila svog sina u budućnosti jer ne želi da se nasledstvo protraći.

Podsetimo se da je u vreme svoje smrti Lijam bio u vezi sa influenserkom Kejt Kasidi, ali nisu bili u braku niti je par registrovao vanbračnu vezu, tako da njegova partnerka neće imati pravo na deo imovine. Iako su se Lijam i Šeril rastali 2018. godine, ostali su u dobrim odnosima zbog svog sina. Muzičar je često isticao koliko je srećan što je postao otac, a Bear mu je bio najveći prioritet u životu.

(Stil / Story)

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