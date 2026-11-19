Magazin Variety je objavio listu 100 najvećih filmskih zvezda svih vremena, zasnovanu na umetničkom daru, harizmi, popularnosti i kulturnom uticaju.

Američki magazin Variety objavio je listu 100 najvećih filmskih zvezda svih vremena. Rangiranje se zasniva na kombinaciji umetničkog dara, harizme, popularnosti i trajnog kulturnog uticaja. I dok se skoro svi slažu oko izbora imena za prvu poziciju, brojni drugi detalji ovog izbora izazvali su negativnije reakcije.

Svi prepoznajemo filmsku zvezdu čim je ugledamo. Ali kako odrediti koje zvezde sijaju najsjajnije? Procenjivanje veličine jedne filmske zvezde može biti poput pokušaja da se munja uhvati u bocu. To je proces koji zahteva hemiju i prefinjenost, kao i potragu za savršenim spojem — fuzijom umetničkog dara i popularnosti, istorijskog nasleđa i savremene relevantnosti — što zajedno čini onaj blistavi ideal filmske slave, piše Variety.

Nije svaka filmska zvezda ujedno i veliki glumac; isto tako, nije svaki veliki glumac filmska zvezda. Mnogi izbori na listi to i potvrđuju. Ipak, postoji jedna čarobna sfera u kojoj se talenat i sjaj stapaju. Postoji i još jedno preklapanje, možda čak i važnije: ono između načina na koji ove ličnosti „iskaču” sa ekrana i načina na koji plešu u našim snovima.

"Da bismo sastavili listu 100 najvećih filmskih zvezda, morali smo da uključimo razum, srce, intuiciju, pa čak i svoje maštarije. Tražili smo zvezde koje nas privlače poput magneta, one pred kojima ostajemo bez daha, koje nas osvajaju svojom snagom i dovode do zanosa. One kakvi bismo želeli da budemo, i one koje u nama bude onu ključnu misao: „To sam ja", objšanjavaju se kriterijumi iza liste 100 najboljih filmskih zvezda svih vremena.

Mnoge je začudilo zašto na listi nema Anđeline Džoli, Sandre Bulok, Dženifer Lorens i En Hatavej dok su sa druge strane, uvrštene glumice sa znatno kraćom karijerom poput Zendaje i Kristen Stjuart. Iznenađenje za mnoge je i dodeljivanje pozicije u top 100 Timotiju Šalameu, a prestižnu poziciju zauzeo je i novi Džejms Bond, Robert Patinson.

Lista 100 najboljih filmskih zvezda svih vremena prema izboru magazina Variety:

100: Henri Fonda

99: Silvester Stalone

98: Zendaja

97: Alen Delon

96: Edi Marfi

95: Filip Simor Hofman

94: Ema Stoun

93: Hoakin Finiks

92: Đah Ruh Han

91: Kristin Stjuart

90: Loren Bakol

89: Nikols Kejdž

88: Lilijan Giš

87: Vupi Goldberg

86: Timoti Šalame

85: Bart Rejnolds

84: Kejt Vinslet

83: Robert Patinson

82: Morgan Friman

81: Liv Ulman

80: Šon Pen

79: Divajn

78: Gregori Pek

77: Rajan Gosling

76: Bert Lankster

75: Pem Grir

74: Robert Dauni Džunior

73: Barbara Stenvik

72: Nikol KIdman

71: Met Dejmon

70: Džek Lemon

69: Doroti Dandridž

68: Danijel Dej - Luis

67: Robert Mičam

66: Vil Smit

65: Majkl Kejn

64: Rasel Krou

63: Fej Danavej

62: Orson Vels

61: Elvis Prisli

60: Sofija Loren

59: Arnold Švarceneger

58: Džin Keli

57: Džodi Foster

56: Džon Travolta

55: Braća Marks

54: Robert de Niro

53: Brus Li

53: Džoun Kroford

51: Kirk Daglas

50: Dajan Kiton

49: Marčelo Mastrojani

48: Voren Biti

47: Širli Templ

46: Robin Vilijams

45: Stiv Mekvin

44: Džuli Endruz

43: Marlen Ditrih

42: Dastin Hofman

41: Fred Atser i Džindćer Rodžers

40: Džejn Fonda

39: Rudolf Valentino

38: Leonardo Dikaprio

37: Ketrin Danev

36: Džejms Kegni

35: Vivijem Li

34: Spenser Trejsi

33: Džudi Garland

32: Al Paćino

31: Pol NJumen

30: Grejs Keli

29: Bred Pit

28: Džejms Stjuart

27: Meril Strip

26: Odri Hepbern

25: Harison Ford

24: Elizabet Tejlor

23: Šon Koneri

22: Greta Garbo

21: Robert Redford

20: Denzel Vošington

19: Džon Vejn

18: Imgrid Bergman

17: Tom Henks

16: Bet Dejvis

15: Klerk Gebl

14: Džejms Din

13: Džulija Roberts

12: Keri Grant

11: Klint Istvud

10: Barbra Strajsend

9: Toširo Mifune

8: Tom Kruz

9: Marlon Brando

6: Sindi Poatje

5: Ketrin Hepbern

4: Džek Nikolson

3: Čarli Čaplin

2: Hemfri Bogart

1: MERILIN MONRO.

Izraz „filmska zvezda” asocira na nekoga ko je izvan vremena i godina. Pa ipak, čak su i neke od najvećih zvezda starog Holivuda duboko ukorenjene u svom vremenu. Pre dve ili tri decenije, isto bismo mogli reći i za Merilin Monro. NJena raskošna, zavodljiva senzualnost bila je neosporna, ali ju je bilo isuviše lako posmatrati kroz prizmu njene epohe – pedesetih godina prošlog veka, perioda koji je prema temi seksa gajio stav „vidi se, a ne vidi se”.

Ali onda se dogodilo nešto zanimljivo. Usred našeg doba – epohe opsednute seksom, ogoljeno eksplicitne i naviknute na sve – mistika Merilin Monro počela je da raste. Umesto da ostane zarobljena u svom vremenu, ona je postala bezvremenska više nego ikada, kao da je bila vesnik naših sopstvenih romantično-erotičnih snova. Sa svojim jedinstvenim sjajem, zaslepljujućom lepotom i zavodljivom teatralnošću, kao i zagonetkom koja zrači iz njenih uloga – od filma „Sedam godina vernosti” do ostvarenja „Neki to vole vruće”– Merilin je posedovala fluidan identitet koji se, iznenađujućom snagom, preliva u naše današnje vreme. Ispostavilo se, dakle, da ona nije bila zarobljena u svom vremenu. Bila je daleko ispred njega.

Kada je gledate u filmovima „Muškarci više vole plavuše” ili „Neprilagođeni”, shvatate da je Merilin bila mnogo bolja glumica nego što joj se obično priznaje. Ipak, jedan od razloga zašto se njen glumački talenat često potcenjuje jeste činjenica da je mitski lik koji je stvorila – sama „persona” Merilin – bio svojevrstan, uzvišen glumački performans. Kada se pojavi na ekranu, bez obzira na ulogu, u njenom prisustvu postoji nešto magično i blistavo. Ne možete odvojiti pogled (a ni srce) od nje. Dok gledate film sa Merilin, vi ne posmatrate samo Merilin Monro; vi se stapate s njom. A upravo to je suština filmske slave, piše Variety.

(Blic Žena)

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