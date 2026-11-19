Magazin Variety je objavio listu 100 najvećih filmskih zvezda svih vremena, zasnovanu na umetničkom daru, harizmi, popularnosti i kulturnom uticaju.
Američki magazin Variety objavio je listu 100 najvećih filmskih zvezda svih vremena. Rangiranje se zasniva na kombinaciji umetničkog dara, harizme, popularnosti i trajnog kulturnog uticaja. I dok se skoro svi slažu oko izbora imena za prvu poziciju, brojni drugi detalji ovog izbora izazvali su negativnije reakcije.
Svi prepoznajemo filmsku zvezdu čim je ugledamo. Ali kako odrediti koje zvezde sijaju najsjajnije? Procenjivanje veličine jedne filmske zvezde može biti poput pokušaja da se munja uhvati u bocu. To je proces koji zahteva hemiju i prefinjenost, kao i potragu za savršenim spojem — fuzijom umetničkog dara i popularnosti, istorijskog nasleđa i savremene relevantnosti — što zajedno čini onaj blistavi ideal filmske slave, piše Variety.
Nije svaka filmska zvezda ujedno i veliki glumac; isto tako, nije svaki veliki glumac filmska zvezda. Mnogi izbori na listi to i potvrđuju. Ipak, postoji jedna čarobna sfera u kojoj se talenat i sjaj stapaju. Postoji i još jedno preklapanje, možda čak i važnije: ono između načina na koji ove ličnosti „iskaču” sa ekrana i načina na koji plešu u našim snovima.
"Da bismo sastavili listu 100 najvećih filmskih zvezda, morali smo da uključimo razum, srce, intuiciju, pa čak i svoje maštarije. Tražili smo zvezde koje nas privlače poput magneta, one pred kojima ostajemo bez daha, koje nas osvajaju svojom snagom i dovode do zanosa. One kakvi bismo želeli da budemo, i one koje u nama bude onu ključnu misao: „To sam ja", objšanjavaju se kriterijumi iza liste 100 najboljih filmskih zvezda svih vremena.
Mnoge je začudilo zašto na listi nema Anđeline Džoli, Sandre Bulok, Dženifer Lorens i En Hatavej dok su sa druge strane, uvrštene glumice sa znatno kraćom karijerom poput Zendaje i Kristen Stjuart. Iznenađenje za mnoge je i dodeljivanje pozicije u top 100 Timotiju Šalameu, a prestižnu poziciju zauzeo je i novi Džejms Bond, Robert Patinson.
Lista 100 najboljih filmskih zvezda svih vremena prema izboru magazina Variety:
100: Henri Fonda
99: Silvester Stalone
98: Zendaja
97: Alen Delon
96: Edi Marfi
95: Filip Simor Hofman
94: Ema Stoun
93: Hoakin Finiks
92: Đah Ruh Han
91: Kristin Stjuart
90: Loren Bakol
89: Nikols Kejdž
88: Lilijan Giš
87: Vupi Goldberg
86: Timoti Šalame
85: Bart Rejnolds
84: Kejt Vinslet
83: Robert Patinson
82: Morgan Friman
81: Liv Ulman
80: Šon Pen
79: Divajn
78: Gregori Pek
77: Rajan Gosling
76: Bert Lankster
75: Pem Grir
74: Robert Dauni Džunior
73: Barbara Stenvik
72: Nikol KIdman
71: Met Dejmon
70: Džek Lemon
69: Doroti Dandridž
68: Danijel Dej - Luis
67: Robert Mičam
66: Vil Smit
65: Majkl Kejn
64: Rasel Krou
63: Fej Danavej
62: Orson Vels
61: Elvis Prisli
60: Sofija Loren
59: Arnold Švarceneger
58: Džin Keli
57: Džodi Foster
56: Džon Travolta
55: Braća Marks
54: Robert de Niro
53: Brus Li
53: Džoun Kroford
51: Kirk Daglas
50: Dajan Kiton
49: Marčelo Mastrojani
48: Voren Biti
47: Širli Templ
46: Robin Vilijams
45: Stiv Mekvin
44: Džuli Endruz
43: Marlen Ditrih
42: Dastin Hofman
41: Fred Atser i Džindćer Rodžers
40: Džejn Fonda
39: Rudolf Valentino
38: Leonardo Dikaprio
37: Ketrin Danev
36: Džejms Kegni
35: Vivijem Li
34: Spenser Trejsi
33: Džudi Garland
32: Al Paćino
31: Pol NJumen
30: Grejs Keli
29: Bred Pit
28: Džejms Stjuart
27: Meril Strip
26: Odri Hepbern
25: Harison Ford
24: Elizabet Tejlor
23: Šon Koneri
22: Greta Garbo
21: Robert Redford
20: Denzel Vošington
19: Džon Vejn
18: Imgrid Bergman
17: Tom Henks
16: Bet Dejvis
15: Klerk Gebl
14: Džejms Din
13: Džulija Roberts
12: Keri Grant
11: Klint Istvud
10: Barbra Strajsend
9: Toširo Mifune
8: Tom Kruz
9: Marlon Brando
6: Sindi Poatje
5: Ketrin Hepbern
4: Džek Nikolson
3: Čarli Čaplin
2: Hemfri Bogart
1: MERILIN MONRO.
Izraz „filmska zvezda” asocira na nekoga ko je izvan vremena i godina. Pa ipak, čak su i neke od najvećih zvezda starog Holivuda duboko ukorenjene u svom vremenu. Pre dve ili tri decenije, isto bismo mogli reći i za Merilin Monro. NJena raskošna, zavodljiva senzualnost bila je neosporna, ali ju je bilo isuviše lako posmatrati kroz prizmu njene epohe – pedesetih godina prošlog veka, perioda koji je prema temi seksa gajio stav „vidi se, a ne vidi se”.
Ali onda se dogodilo nešto zanimljivo. Usred našeg doba – epohe opsednute seksom, ogoljeno eksplicitne i naviknute na sve – mistika Merilin Monro počela je da raste. Umesto da ostane zarobljena u svom vremenu, ona je postala bezvremenska više nego ikada, kao da je bila vesnik naših sopstvenih romantično-erotičnih snova. Sa svojim jedinstvenim sjajem, zaslepljujućom lepotom i zavodljivom teatralnošću, kao i zagonetkom koja zrači iz njenih uloga – od filma „Sedam godina vernosti” do ostvarenja „Neki to vole vruće”– Merilin je posedovala fluidan identitet koji se, iznenađujućom snagom, preliva u naše današnje vreme. Ispostavilo se, dakle, da ona nije bila zarobljena u svom vremenu. Bila je daleko ispred njega.
Kada je gledate u filmovima „Muškarci više vole plavuše” ili „Neprilagođeni”, shvatate da je Merilin bila mnogo bolja glumica nego što joj se obično priznaje. Ipak, jedan od razloga zašto se njen glumački talenat često potcenjuje jeste činjenica da je mitski lik koji je stvorila – sama „persona” Merilin – bio svojevrstan, uzvišen glumački performans. Kada se pojavi na ekranu, bez obzira na ulogu, u njenom prisustvu postoji nešto magično i blistavo. Ne možete odvojiti pogled (a ni srce) od nje. Dok gledate film sa Merilin, vi ne posmatrate samo Merilin Monro; vi se stapate s njom. A upravo to je suština filmske slave, piše Variety.
(Blic Žena)
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