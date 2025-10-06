Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

3 RAZLOGA ZBOG KOJIH TREBA DA JEDETE MANDARINE: Mala voćka, ali veliki saveznik zdravlja

Mandarine su drugi najpopularniji citrus posle pomorandže.

1759756132_shutterstock_2242423139-1-.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

U mandarinama možete uživati kao u idealnoj užini pokretu, cediti ih za sok ili praviti džem.

Uprkos njihovoj maloj veličini u poređenju sa drugim citrusnim voćem, kao što su pomorandže i grejpfruti, mandarine su bogate hranljivim materijama i vodom, zapravo čine oko 85% vode.

Odličan su izvor vitamina C, takođe su jedan od najkoncentrovanijih izvora beta-kriptoksantina, antioksidansa koji se u telu pretvara u vitamin A i stoji iza narandžaste boje mandarina i drugog sličnog voća. Pored toga, mandarine obezbeđuju kalijum i vitamine B kompleksa, odnosno B1, B6 i B9, odnosno tiamin, piridoksin i folat.

Veliki procenat antioksidanata

Antioksidanti štite vaše telo neutrališući štetne efekte oksidativnog stresa, koji je uzrokovan nakupljanjem slobodnih radikala. Mandarine, uključujući njihove kore, su bogati izvori antioksidanata kao što su vitamin C i beta-kriptoksantin i flavonoidi kao što su naringin, hesperidin, tangeretin i nobiletin.

Sredstvo za jačanje imuniteta

Vitamin C u mandarinama može pomoći u zaštiti vašeg imunološkog sistema od virusa i bakterija tako što deluje na T ćelije, vrstu belih krvnih zrnaca koja štite vaše telo. Stoga vam pomaže da održite zdrav nivo ovih ćelija za borbu protiv infekcija.

Pogodne za gubitak težine

Mandarine mogu pomoći u gubitku težine povećanjem dnevnog unosa vlakana. Agrumi, uključujući mandarine, obezbeđuju nerastvorljiva vlakna - ona ​​vrsta koja ne fermentiraju u crevima - kao što su celuloza i lignin. Ova vrsta vlakana pojačava osećaj sitosti usporavajući tranzit hrane kroz vaš digestivni trakt. Ovo zauzvrat pomaže u regulisanju vašeg apetita, što može podstaći gubitak težine.

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas