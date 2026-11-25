Mnogi trendovi enterijera ostaju u 2026. godini, barem do nekog sledećeg viđenja, kako to obično biva.

Ako bi morali u jednoj rečenici da sažmemo šta to nećemo gledati u skorijoj budućnosti, dizajneri bi se složili da je minimalizam definitivno nastavio da gubi tlo pod nogama dok je maksimalistička estetika samouvereno zauzimala glavnu scenu.

Šta je sledeće na redu za „otpisivanje” u 2027. godini?

Žlebljeno drvo i zaobljeni (talasasti) detalji

Ovi dekorativni, „naborani” elementi imaju svoje mesto i u 2027. godini, ali dizajneri upozoravaju na preteranu upotrebu i savetuju umerenost. Kada je reč o žlebljenju, dizajnerka enterijera Izabela Marino kaže:

- To je bio divan način da se doda tekstura drvenim elementima, ali nakon što smo ga viđali svuda – od naglašenih zidova i kuhinjskih ostrva do ormarića u kupatilu – deluje pomalo prezasićeno - kaže za Real Simple.

Ona predlaže da se umesto toga koristi prirodno drvo sa izraženom teksturom (godovima), kao i kamen. Ukratko, reč je o isticanju teksture koja prirodno potiče od samog materijala.

- Kada se to pažljivo kombinuje sa mesingom bez laka i poliranim niklom, dobija se izgled koji je klasičan i bezvremenski.

Nameštaj u stilu sredine 20. veka

Uz nalet maksimalizma u svim sferama, ovo je jedan od onih dizajnerskih trendova koji su polako nestajali. Pa ipak, činjenica da nameštaj u stilu „modernizma sredine veka” gubi na popularnosti za mnoge predstavlja veliko iznenađenje. Na njegovo mesto dolazi masivniji nameštaj, koji poseduje pravu težinu, zanimljive obline i neobične siluete.

- Očekujem da će 2027. godine skulpturalni nameštaj nastaviti da jača kao dizajnerski trend – posebno komadi sa zakrivljenim naslonima, zaobljenim ivicama i neobičnim oblicima - kaže dizajnerka Svati Gurha.

- Čini se da ovaj pravac postaje sve popularniji među vlasnicima domova koji žele nameštaj koji je upečatljiv, a istovremeno pruža udobnost.

Plafonsko osvetljenje

Uključivanje glavnog, jakog svetla na plafonu trenutno uništava svaku trag prijatnosti u prostoru. Trend mekog, prijatnog i slojevitog osvetljenja zaživeo je 2026. godine, a dizajneri ističu da će on postajati sve zastupljeniji u mesecima koji su pred nama.

- Uđite u bilo koji vrhunski hotel i nećete naići na sobu koju osvetljava samo jedno rasvetno telo na plafonu - kaže dizajnerka enterijera Merien Hibner.

- Umesto toga, primenite slojevito osvetljenje: dodajte stonu lampu, par zidnih lampi, pa čak i jednu ili dve sveće. Toplo, blago svetlo u večernjim satima šalje signal vašem telu da je vreme za predah, to je jedan od najjednostavnijih načina da unapredite svoje blagostanje kod kuće.

Kuhinjska ostrva sa „vodopad” ivicama

Veliko kuhinjsko ostrvo sa radnom pločom koja se spušta niz bočne strane do poda („vodopad” dizajn) bilo je izuzetno poželjno obeležje domova tokom protekle decenije, ali dizajnerka Andrea Sinkin navodi da je ovaj stil zvanično izašao iz mode.

- Danas je pravi pogodak prikazati prelepu teksturu drveta na ostrvu, dodati dekorativnu nogu ispod dela koji visi, kao i produžiti radnu ploču uz zid, tako da ona služi i kao zidna oblog. Kada su i bočne strane ostrva i zidna obloga od istog materijala, to deluje preterano i hladno.

Ona dodaje da ova promena čini kuhinjska ostrva jedinstvenijim, manje sterilnim i mnogo privlačnijim.

Mat crni detalji

Mat crni detalji su se smatrali smelim izborom za delove (poput ručki ili slavina) u kuhinjama i kupatilima, ali je to sada zvanično prevaziđeno. Marino ističe da je to nekada bila uzbudljiva opcija koja je vremenom postala uobičajeni, podrazumevani izbor, te sada više ne doprinosi značajno samom dizajnu.

- NJeno mesto zauzimaju topli metali, poput mesinga bez laka ili bronze sa patinom. Birajte završne obrade koje vremenom stare i dobijaju na karakteru, umesto ravne mat površine koja izgleda potpuno isto prvog dana i mnogo godina kasnije.

