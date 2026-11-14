6 BOJA ZA DNEVNU SOBU KOJE NIKADA NE IZLAZE IZ MODE: Dizajneri im se stalno vraćaju

Nijanse kojima se dizajneri iznova i iznova vraćaju.

Odabir boje za stan može delovati kao zahtevan zadatak, naročito kada je reč o prostorijama koje se često koriste, poput dnevnog boravka. Iako uvek možete promeniti izgled prostora novim slojem boje ukoliko niste zadovoljni, idealno bi bilo da pronađete nijansu koja odoleva vremenu i trendovima koji se lako i brzo menjaju.

Zato dizajneri naglašavaju da postoje boje koje ne zastarevaju, a mogle bi da se nađu u vašem domu. Izdvojili su boje poznatog proizvođača "Bendžamin Mur" koje najčešće preporučuju za dnevne boravke. Od prigušenih ružičastih do zamagljenih plavih tonova, ovo su nijanse koje im nikada ne dosade.

Rodeo

Iako se vlasnici domova ovih dana sve više okreću toplijim, živopisnijim tonovima, dizajneri ističu da u dnevnim sobama i dalje ima mesta za sivu boju – pod uslovom da odaberete pravu nijansu. Dizajnerka Emili Taker za Real Simple objašnjava da ona kombinuje nijansu „Rodeo” brenda sa ružičastim detaljima raspoređenim kroz prostor.

- Siva boja često ima lošu reputaciju, ali ponekad odlična siva nijansa može delovati sasvim bezvremenski. Ova nijansa sadrži tragove ružičaste, a u ovom projektu, ružičasta je poslužila kao boja koja povezuje ceo dom. Sivi zid deluje veoma nenametljivo, omogućavajući drugim elementima u prostoriji da dođu do izražaja.

Candle White (Bela sveća)

Možda u svom nazivu sadrži reč „bela”, ali ova nijansa više podseća na suptilnu ružičastu.

- Ova nijansa unosi neverovatnu dubinu i toplinu u dnevnu sobu, stvarajući prijatan ambijent za slojevito postavljena umetnička dela i nameštaj - kaže Dora Dmitrijev.

- Ova boja, pod svetlom lampi ili tokom zalaska sunca, stvara blagi sjaj – što je karakteristično za ružičaste neutralne tonove. Reč je o veoma prilagodljivom izboru koji omogućava da svetliji predmeti dođu do izražaja, a istovremeno se dobro slaže sa mnoštvom drugih boja.

Intrigue

Želite nešto što odiše posebnom, pomalo zagonetnom atmosferom? Nijansa Intrigue balansira između plave i zelene boje, u zavisnosti od prostora i osvetljenja.

- Posebno volim da je kombinujem sa materijalima izražene teksture, kao i sa drvetom u tamnim ili svetlim tonovima. Ova boja poseduje prelepu dubinu koja deluje promišljeno i bezvremeno – što je uvek moj cilj prilikom uređenja enterijera - navodi dizajnerka Bruk Menen-Talsma.

White Dove

Bela dnevna soba ne mora da bude dosadna, naročito kada je u pitanju nake topla nijansa. Dizajneri se slažu da odabir neutralne nijanse pruža veću slobodu za uređenje prostora po sopstvenoj želji u budućnosti.

- Ono što mi se kod nje dopada jeste to što prostoriji daje toplinu, a da pritom ne zahteva da bude u centru pažnje. Pruža vam slobodu da s vremenom prikupljate stvari koje volite, bez potrebe da svaki put, kada unesete nešto novo, ponovo razmatrate celokupan izgled prostorije.

Van Courtland Blue

Unesite dašak boje u dnevnu sobu pomoću svestrane, elegantne nijanse plave. Nijansa „Van Courtland Blue” brenda "Bendžamin Mur" kombinuje sive, plave i zelene tonove, stvarajući meku, neutralnu osnovu koja istovremeno deluje živopisno.

Porcelain

Nijansa „Porcelain” nenametljiva i suptilna, unosi u svaku dnevnu sobu boju koja deluje kao iz snova, zahvaljujući svojim blagim ljubičastim podtonovima.





