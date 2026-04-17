Komentari: 0

Ana Vintur pokazala svoju mezimicu: Ćerka je njena slika i prilika (FOTO)

Ana Vintur i njena ćerka Bi Karozini prisustvovale su jednom događaju u NJujorku, a pažnju okupljenih privukla je neverovatna sličnost između majke i njene mezimice.

1776413144_profimedia-1092014541.jpg
Foto: Oliver Rodriguez / Shutterstock Editorial / Profimedia
Ana Vintur retko priča o svom privatnom životu, posebno o deci koju drži dalje od svetla reflektora. Ipak i ona, ponekad, napravi izuzetak, te se na velikom događaju pojavi u društvu svojih najbližih, u društvu svoje mezimice Bi Karozini.

Mama i ćerka nedavno su prisustvovale brodvejskoj premijeri predstave "The Fear of 13" u NJujorku, a sve prisutne su opčinile svojim izdanjima, ali i neverovatnim izgledom.

Ana je za ovu priliku odabrala elegantnu belu haljinu dugih rukava s maslinastozelenim i plavim uzorkom. Modna ikona je svoj izgled upotpunila upečatljivom dijamantskom ogrlicom i cipelama sa zmijskim uzorkom.

Što se tiče njene ćerke, ona je blistala u beloj haljini sa zanimljivim crvenim detaljima, a stajlingu je dodala zlatne sandale.

Bi, rođeno ime Ketrin, je ćerka Ane Vintur i pokojnog Dejvida Šejfera. 

(Super žena)

BONUS VIDEO:

 

