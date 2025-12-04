AVOKADO DIJETA: Traje tri dana i efikasna je kod mršavljenja

Plod avokada je idealan proizvod za mršavljenje.

Ako volite avokado, onda će vaša misija za mršavljenje za novogodišnje praznike biti prilično laka za ostvarivanje! Avokado vam može pomoći da izgubite težinu i, pažnja, sagorevaju više masti u struku (već smo pisali o prednostima avokada za mršavljenje). Naravno, morate se i malo znojiti u hodniku!

Kalorični sadržaj avokada je visok. U 100 g proizvoda - 160 kalorija. Ali istih 100 g ploda takođe sadrži 29 g zdravih masti, 13,5 g dijetalnih vlakana, 9 g ugljenih hidrata, 2 g proteina. A avokado je bogat vitaminima A, E, K i C, kalcijumom i gvožđem. Studije su dokazale da je sadržaj masti u avokadu ono što ga čini jedinstvenim proizvodom koji pomaže u lečenju gojaznosti, kardiovaskularnih bolesti, problema sa kožom, artritisom, itd. Stoga, ako tražite brzu dijetu tokom koje ne morate biti gladni, ali možete jesti ukusnu hranu i istovremeno gubiti kilograme, dijeta sa avokadom je najbolje što se možete uraditi.

Avokado može pomoći snižavanju holesterola, smanjuje upalu u telu, poboljšava varenje, štiti integritet ćelije i eliminiše toksine. Modeli Victoria’s Secret brenda kao što su Karli Klos, Romi Strajd, Emili DiDonato i Džesmin Tuk, kao i bivša anđeo Adriana Lima često imaju detoks od avokada pre nastupa. Devojke znaju da će im avokado pomoći da održavaju zdravu kožu i kosu i da se istovremeno reše viška masnoće na stomaku.

Srećom, avokado je takvo voće koje možete jesti za doručak, ručak i večeru. Zbog toga možete sigurno napraviti sopstvenu ishranu. Ali zapamtite da dijeta sa avokadom, poput ostalih kratkih dijeta, neće pomoći da izgubite 10 kg nedeljno i održite kilograme. Ovo je opcija za one kojima je potrebno da se reše 1-5 viška kilograma. Ako treba da izgubiti više, bolje je preći na uravnoteženu ishranu i trening. Ovo je spor, ali pouzdan način za zdravo mršavljenje.

Pravila dijeta sa avokadom

Ne postoje posebna pravila, jer neko može biti vegan, a neko može jesti meso. Glavna stvar je meni sa tačno izračunatim brojem kalorija. Dnevni unos kalorija zdrave osobe zavisi od njihovih fizičkih parametara i načina života. Ali da biste smršali, morate da stvorite deficit od 500-700 kalorija. Ako prosečni dnevni unos kalorija za žene bude 2000 kcal, ispada da na dijeti možete pojesti do 1200-1500 kalorija. Budući da dijeta sa avokadom nije monohrana, a u ishrani ima i drugih namirnica, osigurajte da u vašem meniju ima najviše 3 avokada. Avokado treba da bude prisutan pri svakom obroku. Ako jedete meso, onda jedete piletinu s malo masti i ćuretinu. Riba se takođe može jesti. Među žitaricama treba preferirati heljdu i kvinoju. Takođe možete jesti hleb od celog zrna i testenine napravljene od pšenice. Pored toga, u vašem meniju bi trebalo da bude puno povrća, kao i jaja kao izvor proteina. Voće možete konzumirati samo ujutro. Bolje je ograničiti njihov broj na 200-300 g. Ako pokušavate smršati, više voća koje sadrže saharozu i fruktozu može usporiti proces sagorevanja masti. Kao što vidite, dijeta sa avokadom je vrlo ukusna, ali zdrava.

Trajanje dijete sa avokadom

Trajanje diete sa avokadom varira od tri do sedam dana. Ipak, ovo je detoks dijeta i ne bi trebalo da dugo ograničavate ishranu, jer telu treba niz vitamina, minerala i drugih hranljivih materija. Za takav period možete izgubiti 1-5 kilograma u zavisnosti od fizičkih parametara, dužine ishrane i, naravno, nivoa aktivnosti. Stoga se preporučuje da dijeta sa avokadom, kao i druge vrste dijeta za gubitak kilograma, kombinujete sa treninzima. Kardio će biti posebno koristan jer pomaže sagorevanju masti.

Meni za dijetu sa avokadom

Prvi dan

Rano ujutro (na prazan stomak): čaša tople vode sa limunom.

Doručak: salata od zelenila, paradajza, krastavca i ½ avokada sa 1 kašikom kašike maslinovog ulja, 1 jaje, kafa.

Užina: 1 mandarina + 30 g oraha.

Ručak: testenina sa ćuretinom (100 g) i sosom od paradajza, salata od rukule sa ½ avokada i 1 krastavac.

Večera: ½ avokada i povrće sa roštilja.

Drugi dan

Rano ujutro (na prazan stomak): čaša tople vode sa limunom.

Doručak: palačinke od heljde, 1 kašika meda, peršun, ½ jabuke, kafa/1 šolja zelenog čaja.

Užina: tost sa avokadom, 1 šolja zelenog čaja.

Ručak: salata od tunjevine sa avokadom, paradajzom, krastavcima, ljubičastim kupusom i sokom od limete.

Večera: 150 g piletine na žaru i 150 g povrća, 100 g avokada.

Treći dan

Rano ujutro (na prazan stomak): čaša tople vode sa limunom.

Doručak: tost od celog zrna sa avokadom i dve jabuke, kafa ili zeleni čaj.

Užina: pečena jabuka sa sirom i 20 g orašastih plodova

Ručak: 100 g kuvane heljde, povrće sa avokadom i začinskim biljem.

Večera: 100 g ribe, 200 g pečenog povrća.

Pre nego što pređete na dijetu, bolje je provesti kratak jednodnevni post. Za to su pogodni različiti napici. Adriana Lima obožava da priprema hranljive detoks smutije od grčkog jogurta ili kokosove vode sa ½ avokada i ½ kašike meda. Manekenka Emili DiDonato obično voli piti smoothie od borovnica, bademovog mleka, sa kašičicom proteina, spanaća i drugog začinskog bilja. Izaberite bilo koji recept za mućkanje povrća, bobica i voća za vaš dan posta.

Nakon dijete, preporučljivo je provesti dan na vodi ili voćnom voću i povrću. Preporučuje se kontrolno merenje na prazan stomak nakon dana posta. A da bi rezultati bili zaista dobri, ne zaboravite na trening. Čak i kućne 15-minutne seanse jednostavnih vežbi biće od koristi vašem telu.

(Ženski magazin)

