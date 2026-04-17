Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"Bila sam smešno plaćena, prva emisija nije imala zvuk": Suzana Mančić progovorila o početku karijere i poslu "Loto devojke" koji joj je doneo veliku slavu

Iako se odavno ne bavi izvlačenjem loto brojeva, voditeljka Suzana Mančić i danas ponosno nosi titulu "Loto devojke".

1776426284_Foto-Ataimages.rs-A.A.-Suzana.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Oglas

Kako je Suzana Mančić jednom prilikom otkrila, poziv sa tadašnje televizije "Beograd" usledio je u trenutku kada joj je treća godina fakulteta bila "katastrofa". Objasnili su joj šta je loto, o kojem do tada ništa nije znala, uz instrukcije da samo treba da se nasmeši i pokaže izvučeni broj.

Suzana je, međutim, želela više.

- Mislila sam da sam tada već popularna, da sam zvezda i htela sam nešto da pričam - ispričala je voditeljka.

Ipak, realizacija je donela neočekivan izazov – bubanj je bio previše bučan, pa nisu mogli da je ozvuče, zbog čega je njena prva emisija prošla potpuno nemo.

Suzana: "Bila sam smešno plaćena"

Iako je mislila da će taj format biti samo šala i sumnjala je da će ga iko gledati, emisija je postala apsolutna senzacija.

Zanimljivo je i njeno priznanje o zaradi.

- Bila sam smešno plaćena, jer je televizija plaćala po minuti - rekla je Suzana jednom prilikom.

Bez obzira na to, stalno su je zvali kad god je bilo izvlačenje, pa je njena uloga Loto devojke trajala pune četiri godine, zbog čega joj, kako kaže, nikada nije bilo žao.

Uporedo sa televizijom, gradila je i pevačku karijeru. Sve je počelo na turneji sa pevačem Mikijem Jevremovićem, gde mu je pevala prateće vokale.

U svet televizijskih programa ušla je preko omladinskih redakcija, koje su je poslale na Subotički festival. Tamo je osvojila nagradu, što je bio okidač za snimanje njene poznate pesme "Ogledalce, ogledalce".

(Plusonline)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas