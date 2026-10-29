ĆERKA TOMA HENKSA PROŠLA KROZ PAKAO: Maćeha joj promenila život i pružila utehu

Riti Vilson se mnogi dive zbog ovoga.

Tom Henks i Rita Vilson već decenijama važe za jedan od najskladnijih parova u Holivudu. NJihov brak traje 38 godina, a glumac ne propušta priliku da javno pokaže koliko voli suprugu. Ipak, iza njihove ljubavne priče krije se i bolna porodična prošlost o kojoj se dugo nije mnogo znalo.

Povodom Ritinog 70. rođendana, 26. oktobra, slavni glumac posvetio joj je emotivnu objavu na društvenim mrežama. NJihova ljubav započela je pre više od četiri decenije, ali Rita nije postala samo njegova životna saputnica. Imala je izuzetno važnu ulogu i u odrastanju njegove dece iz prvog braka, posebno ćerke Elizabet, koja ju je kasnije opisala kao drugu majku.

LJubav koja je počela dok je Tom Henks još bio oženjen

Tom Henks i Rita Vilson upoznali su se 1981. godine na snimanju televizijske serije "Bosom Buddies". U početku ih je povezivalo prijateljstvo, a romantična osećanja rodila su se četiri godine kasnije, tokom zajedničkog rada na filmu "Volunteers".

Glumac je u to vreme još bio u braku sa prvom suprugom Samantom Luis, čije je pravo ime bilo Suzan Dilingem. NJih dvoje dobili su sina Kolina i ćerku Elizabet En, ali njihov brak nije opstao. Razveli su se 1987. godine, a već naredne Tom je oženio Ritu.

Sa drugom suprugom dobio je još dvojicu sinova, Četa i Trumana. Iako je javnost njihovu porodicu često doživljavala kao sliku holivudske sreće, njegova starija deca odrastala su u znatno drugačijim okolnostima.

Ćerka slavnog glumca otkrila bolne detalje iz detinjstva

Elizabet En Henks, poznata i kao E. A. Henks, u svojim memoarima govorila je o teškom odrastanju uz majku Samantu. Opisala je godine tokom kojih su uslovi u porodičnom domu postajali sve lošiji. Prema njenim sećanjima, dvorište je bilo zapušteno, kuća ispunjena dimom, a frižider često prazan ili pun pokvarene hrane. NJena majka provodila je sve više vremena povučena u svoju sobu.

Elizabet veruje da je Samanta imala bipolarni poremećaj, jer je, prema njenom svedočenju, pokazivala znake paranoje i imala epizode u kojima je gubila dodir sa stvarnošću. Ipak, zvanična dijagnoza nikada nije postavljena, pa je reč o ćerkinom tumačenju majčinog ponašanja.

Tek kada je počela da živi sa ocem i Ritom Vilson, Elizabet je, kako je opisala, pronašla osećaj sigurnosti i stabilnosti koji joj je nedostajao.

Rita Vilson postala joj je druga majka

Za Elizabet je Rita vremenom postala mnogo više od očeve nove supruge. Pružila joj je podršku i osećaj pripadnosti, zbog čega je danas doživljava kao drugu majku. Samanta Luis preminula je 2002. godine od raka pluća, u 49. godini života. Elizabet je tada imala samo 19 godina, a Rita je nastavila da bude važan oslonac u njenom životu.

I Tom Henks je ranije govorio o tome koliko su se razlikovala detinjstva njegove četvoro dece. Kolin i Elizabet pamte vreme kada se njihov otac još borio za glumačke uloge i finansijsku sigurnost, dok su Čet i Truman odrastali kada je već bio svetski poznata filmska zvezda.

Glumac nikada nije krio koliko mu znači što je Rita prihvatila njegovu stariju decu i pružila im ljubav. NJihov brak, koji traje od 1988. godine, tako nije samo jedna od najdugovečnijih holivudskih ljubavnih priča, već i priča o porodici koja je, uprkos teškim iskustvima, uspela da izgradi bliskost i međusobno poverenje.

(Strory.hr)

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