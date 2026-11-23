Verovatno nas dele godine od trenutka kad će Vilijam, princ od Velsa, sesti na tron, ali on navodno već pravi planove za prve velike odluke koje će doneti kao kralj.

Kako tvrde upućeni, princ Vilijam uveliko priprema velike promene u britanskoj monarhiji, a među najzvučnijim potezima bi moglo da bude oduzimanje kraljevskih titula njegovom bratu princu Hariju, snahi Megan Markl i njihovoj deci, princu Arčiju i princezi Lilibet.

Prema pisanju portala Page Six, koji se poziva na tvrdnje kraljevskog novinara Toma Sajksa iz njegove predstojeće knjige, naslednik britanskog prestola želi da promeni pravila o tome ko ima pravo na titule princa i princeze.

Ideja je, navodno, da kraljevske titule više ne budu automatska privilegija rođenja, već da budu rezervisane za članove porodice koji aktivno obavljaju zvanične dužnosti u ime monarhije.

Titule samo za članove porodice koji rade za monarhiju

Sajks u svojoj novoj knjizi "Vojvode: Edvard VIII, Endru i Hari – ljudi koji su potkopali savremenu monarhiju" navodi da je Vilijam već razradio plan za veliku reorganizaciju kraljevske porodice.

– Ako ste zaposleni član kraljevske porodice – putujete, obilazite zemlju, bavite se diplomatskim poslovima, obavljate poslove za vladu, imate javnu ulogu, rukujete se s ljudima i ustajete iz kreveta po kišnoj sredi da biste otišli u Šefild – onda ćete imati titulu NJegovog ili NJenog Kraljevskog Visočanstva i bićete princ ili princeza – tvrdi on.

Izvor blizak princu od Velsa mu je navodno otkrio da bi članovi porodice koji budu obavljali zvanične dužnosti dobijali i finansijsku naknadu, platu i mesto za život. Oni koji ne žele da učestvuju u radu monarhije, s druge strane, ne bi imali pravo na kraljevske titule, privilegovani smeštaj niti posebne povlastice.

– Ipak, bićete privatni građani, slobodni da nastavite sa svojim životom i zarađujete novac na bilo koji način koji želite – navodno je dodao izvor.

Hari, Megan, Arči i Lilibet bi mogli da ostanu bez titula

Ukoliko se ovaj plan zaista sprovede kad Vilijam preuzme presto od kralja Čarlsa, posledice bi najviše osetili Hari i njegova porodica. Princ i Megan bi mogli da izgube svoje kraljevske titule, dok bi njihov sin Arči i ćerka Lilibet ostali bez statusa princa i princeze.

Ovakva odluka bi dodatno produbila već postojeći jaz između braće, koji je nastao nakon što su Hari i Megan 2020. godine odstupili od kraljevskih dužnosti i preselili se u Sjedinjene Američke Države. Iako su se u međuvremenu povremeno vraćali u Veliku Britaniju, odnosi s Vilijamom i Kejt Midlton su ostali narušeni.

Čak bi i Šarlot i Lui mogli da biraju svoju budućnost

Zanimljivo je da bi predložene promene mogle da obuhvate i Vilijamovu decu. Prema Sajksovim navodima, princeza Šarlot i princ Lui bi imali mogućnost da, kad odrastu, sami odluče da li žele da budu aktivni članovi kraljevske porodice ili da izaberu samostalne karijere izvan monarhije.

NJihov stariji brat princ Džordž, koji je prvi u redu za tron posle oca, ne bi imao takvu mogućnost, jer je njegova buduća uloga naslednika prestola već određena.

Vilijam najavio promene u monarhiji

Princ Vilijam je, inače, u intervjuu za emisiju The Reluctant Traveler na platformi Apple TV+ govorio o svojoj želji da modernizuje kraljevsku instituciju.

– Promene su na mom dnevnom redu – rekao je Vilijam, koji je istakao da želi da sačuva tradiciju, ali i da preispita one njene delove koji više ne odgovaraju savremenom vremenu.

– Promene nabolje prihvatam i uživam u njima. Ne plašim se promena, upravo me uzbuđuje ideja da mogu da unesem određene promene – objasnio je princ.

Iz Kensingtonske palate, inače, nisu želeli da komentarišu konkretne navode iz knjige.

– Ne komentarišemo knjige niti tvrdnje iznete u njima – saopštio je portparol princa Vilijama i Kejt Midlton za Page Six.

(Glossy)

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