DOK KIM UŽIVA U LJUBAVI SA LUISOM HAMILTONOM, CEO SVET ZABRINUT ZA NJENU ĆERKU: Smatraju da ima bipolarni poremećaj

Poznata voditeljka i podkasterka Megin Keli ne gaji nimalo visoko mišljenje o načinu na koji rijaliti zvezda i reper vaspitavaju svoju naslednicu. Zbog toga je odlučila da javno i bez zadrške iznese sve zamjerke na njihov račun.

U najnovijoj epizodi emisije "The Megyn Kelly Show", u kojoj je gostovao dr Dru, fokus razgovora bio je upravo na tome što Kim i Kanje dozvoljavaju da Nort bude u ekstremnoj meri izložena reflektorima i medijima u tako osetljivom uzrastu.

Keli je kao ključni primer navela nedavnu naslovnu stranu magazina Dazed, na kojoj se 13-godišnja devojčica pojavila sa veštačkim zubima, plavom kosom i pirsinzima po licu, što je izazvalo pravu lavinu negativnih reakcija i kritika na račun njenih roditelja.

- Kim i Kanje kao da po svaku cenu žure da od Nort naprave svetsku zvezdu, uopšte ne razmišljajući o tome kakve pogubne posledice rana slava ostavlja na decu i mlade. Pored sporne naslovnice, devojčica već sprema sopstveni rep album i uveliko nastupa na velikim scenama.

“She has parents that have not been available… That can set you up for trouble…”

@drdrew on Kanye and Kim Kardashian's 13-year-old daughter North West's disturbing new music video and look.



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Bipolarni poremećaj, odsustvo roditelja i poređenje sa giljotinom

Sa stavovima voditeljke u potpunosti se saglasio i dr Dru, koji je u priču uneo i medicinski ugao. On je istakao da Nort u porodičnom nasleđu nosi rizik od bipolarnog poremećaja – što je bila direktna aluzija na zdravstvene borbe njenog oca Kanjea Vesta.

Pored toga, dr Dru je u programu izneo i tvrdnje da Kim i Kanje spadaju u grupu roditelja koji "nisu bili emotivno i fizički dostupni" i da po svemu prikazanom "ne deluje kao da su stalno prisutni u njenom odrastanju".

Poznati doktor je zaključio da izlaganje devojčice uočljivom pritisku javnosti može imati razorne efekte po njeno mentalno zdravlje, uporedivši čitav proces sa "slanjem pod giljotinu".

Bivši bračni par se za sada nije oglašavao povodom ovih oštrih optužbi izrečenih u emisiji. Jedino od ranije poznato stajalište jeste tvrdnja Kim Kardašijan da ne želi da sputava kreativnost i želje svoje ćerke, već da joj pruža punu podršku u svemu čime želi da se bavi.

(Direktno)

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