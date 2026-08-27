U KOJU ŠKOLU ĆE IĆI ARČI I LILIBET? Megan i Hari doneli neočekivanu odluku

Hari i Megan su još prošle godine počeli da tragaju za adekvatnom školom u Britaniji, jer princ želi da njegova deca steknu vrhunsko obrazovanje.

Princ Hari, Megan Markl i njihova deca juče su stigli u London, i nagađanja više nema – došli su da ostanu. Ako je verovati izvoru bliskom Saseksovima, glavni razlog povratka je škola, odnosno Harijeva snažna želja da sinu Arčiju i ćerki Lilibet obezbedi vrhunsko obrazovanje. A to, po njegovom mišljenju, može da bude samo britanski sistem. Mesecima se detaljno bavio tim pitanjem, da bi na kraju doneo odluku koja je propisno iznenadila svet.

Kako navodi The Sun, sedmogodišnji Arči i njegova dve godine mlađa sestra Lilibet već su upisani u školu. Za razliku od britanske javnosti i medija, kraljevska porodica je već neko vreme upoznata s tim i, po svemu sudeći, niko nije stao na put ostvarivanju plana koji su Saseksovi zacrtali, a najverovatnije su počeli da ga kuju još prošle godine u ovo vreme. Kako god, princ Hari i Megan Markl juče su sa decom stigli u Englesku, kako bi se pripremili za školu koja počinje u septembru.

Ali, za koju? To je pitanje kojim se trenutno bave i britanska nacija i novinari. Prema pisanju većine listova koji u stopu prate dešavanja na dvoru, jedna od naizglednijih opcija je "Windlesham House" u Saseksu, istorijskom okrugu u jugoistočnoj Engleskoj čiju titulu par nosi. U ovom privatnom internatu postoji i dnevni boravak, a Arči i Lilibet ne bi morali da se za razdvajaju.

Kompleks je smešten na prostranom imanju u idiličnom selu na zapadu regije, okružen je šumom i veoma bezbedan, daleko od gradske vreve i gužve. Međutim, postoji jedna začkoljica: ako je istina da će Hari i Megan nastaviti život u živopisnom Kotsvoldsu, gde su, kako se šuška, već kupili posed vredan osam miliona dolara, ova škola bi u geografskom smislu bila prilično nezgodna.

Zbog toga je u razmotranju i "Beau Desert Park", čiji je glavni adut lokacija - nalazi se u Glosterširu, u samom srcu Kotsvoldsa. Ukoliko zaista izaberu ovaj slikoviti region za svoj novi dom, "Beau Desert" bi bio logičan izbor. Tom Sajks, stručnjak za kraljevsku porodicu, pretpostavlja da su se verovatno i odlučiti za tu opciju.

No, u igri je još jedna. I elitna škola "Bedales" u Hempširu ušla je u najuži izbor, jer se program značajno razlikuje od klasičnog. U toj instituciji fokus je na individualnosti, kreativnosti i nezavisnom razmišljanju, što je potpuno drugačiji od strogog, na kakav su navikli članovi dinastije Vindzor.

Umesto strogih tradicija, ovde se oslanjaju na prilično nekonvencionalnu pedagogiju, što je koncept koji bi svakako mogao da odgovara Saseksovima i njihovim pogledima na svet. Interesantan je podatak da su je pohađala i deca princeze Margaret, lejdi Sara Čato i Dejvid Armstrong-Džouns.

A u koju školu princ Hari i Megan Markl nisu upisali Arčija i Lilibet? To je takođe zanimljivo pitanje... Nema šanse da su odabrali "Lambrook", jer su tamo deca princa Vilijama i Kejt Midlton, Šarlot i Lui. Princ Džordž nastavlja školovanje na Itonu, koji takođe nije uzet u razmatranje jer mogu da ga upišu samo dečaci stariji od 13 godina. U svakom slučaju, sve će se saznati već za koji dan.

(BlicŽena)

BONUS VIDEO: