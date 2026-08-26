EVO O ČEMU SVAKI RODITELJ TREBA DA RAZGOVARA SA SVOJOM DECOM PRED POČETAK ŠKOLSKE GODINE: Ove reči prave razliku

Male stvari i važni razgovori za koje treba odvojiti vreme pred povratak u školske klupe. Svaka tema je važna a svaki roditelj može da doprinese tako što će razgovarati sa svojom decom.

Na koje teme razgovarati sa decom

Zašto su one važne

Šta ćemo time postići

Početak nove školske godine nije samo kupovina svezaka, nove garderobe i ranac koji će dete nositi narednih deset meseci. To je i trenutak kada se deca ponovo vraćaju u rutinu, među vršnjake, učitelje i nastavnike, ali i u situacije koje nisu uvek lake.

Zato bi, pre nego što zazvoni prvo školsko zvono, bilo dobro da roditelji odvoje malo vremena za razgovor. Ne za klasično: „Jesi li spreman za školu?“ i „Hoćeš li ove godine biti bolji đak?“, već za neke mnogo važnije stvari.

Razgovarajte o tome kako se dete oseća

Neka deca se raduju povratku u školu, dok druga osećaju nervozu, strah ili pritisak. Važno je da znaju da je sasvim u redu ako nisu presrećna zbog početka nove školske godine. Pitajte ih šta im se dopada, čega se raduju, ali i šta ih brine. Nekada će se iza običnog „neću u školu“ kriti strah od odgovaranja, novog odeljenja ili nekog deteta.

Pričajte o prijateljstvima

Deci treba objasniti da pravo prijateljstvo ne znači da moraju da trpe uvrede, zadirkivanje ili ponašanje koje im ne prija samo da ne bi ostala sama. Važno je da znaju da mogu da kažu „ne“, da ne moraju da rade nešto samo zato što to rade svi i da uvek mogu da se obrate odrasloj osobi ako se nađu u problemu.

Posebno razgovarajte o vršnjačkom nasilju

Ne treba čekati da se nešto dogodi. Dete treba da zna šta je nasilje, kako da prepozna kada neko ugrožava njega ili drugog učenika i kome može da se obrati. Takođe, važno je objasniti mu da nije „tužakanje“ ako kaže odraslom da neko trpi nasilje.

Ne zaboravite društvene mreže i telefone

Školski problemi odavno ne ostaju samo u školskom dvorištu. Jedna poruka, fotografija ili komentar mogu da povrede dete mnogo više nego što odrasli ponekad shvataju. Zato razgovor o internetu ne treba da bude samo zabrana. Dete treba da zna da ne mora da odgovara na svaku poruku, da ne deli svoje privatne podatke i fotografije i da roditelju može da kaže ako mu se nešto neprijatno dogodi na mrežama.

Razgovarajte o ocenama, ali nemojte da ih pretvorite u meru detetove vrednosti

Naravno da je važno truditi se i učiti, ali dete mora da zna da loša ocena nije katastrofa. Ako roditelj svaki neuspeh dočeka ljutnjom i razočaranjem, dete će vremenom početi da krije probleme umesto da traži pomoć. Mnogo je korisnije pitati: „Šta ti je bilo teško?“ nego odmah reći: „Kako si mogao ovo da dobiješ?“

Pričajte o greškama

Deca moraju da nauče da je sasvim normalno pogrešiti, ne znati odgovor ili nešto uraditi lošije nego što su očekivali. Škola nije mesto na kojem treba stalno dokazivati da smo najbolji, već mesto na kojem učimo.

I možda najvažnije od svega, recite detetu da može da vam kaže baš sve. I ono lepo i ono zbog čega ga je sramota, plaši ili mu je neprijatno. Bez podsmeha, vikanja i rečenice: „Ma nije to ništa.“

Jer dete koje zna da kod kuće ima sigurno mesto mnogo će lakše izaći na kraj sa svim onim što ga čeka van kuće.

Nova školska godina zato ne bi trebalo da počne samo novim sveskama i rasporedom časova. Trebalo bi da počne i jednim iskrenim razgovorom, onim u kojem dete zna da ga roditelj neće saslušati samo da bi mu dao savet, već da bi ga zaista razumeo.

(Stil)

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