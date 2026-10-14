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HOTELSKI TRIK ZA NAJMEKŠE PEŠKIRE: Prirodni miks od samo 50 dinara čini čuda

Uvek smo se pitali kako su hotelski peškiri tako mekani.

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Foto: Deposit/ NewAfrica
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Peškiri često postanu tvrdi i grubi zbog načina pranja i sušenja, uključujući prekomerno korišćenje deterdženta i omekšivača. Tvrda voda, prekomerno sušenje i prepuna mašina za veš, takođe su faktori koji utiču na njihovu teksturu.

Pored toga, prečesto korišćenje visokih temperatura tokom pranja ili sušenja može da uzrokuje oštećenje vlakana i smanjenje udobnosti, a evo kako se pravilno peru peškiri.

Dejan Dimitrov, izvršni direktor Laundryheapa, tvrdi da prašak za pecivo i belo sirće dobro deluju na omekšavanje peškira. Upravo je to mešavina koju često koriste u hotelima, piše Express.

Takođe možete da koristite sodu bikarbonu za omekšavanje peškira i da ih učinite pahuljastima.

- Pomešajte osam kašika praška za pecivo s deterdžentom za pranje veša pre nego što ga stavite u mašinu. Ovo će pomoći da se opuste vlakna peškira i uklone sve nečistoće, zbog čega će peškiri da budu kao novi - dodao je Dimitrov.

Mnogi ljudi često brinu zbog korišćenja belog sirćeta u pranju veša zbog njegovog jakog mirisa, ali peškiri neće mirisati na sirće nakon pranja. Belo destilovano sirće možete da nabavite u mnogim supermarketima, a i u hotelima ga vole koristiti.

Ne perite peškire sa odećom

Drugi načini da peškiri budu mekani i pahuljasti uključuju održavanje razdvojenih peškira i odeće.

Osnivačica Piglet in Bed, Džesika Henli, rekla je:

- Pranjem peškira zajedno sa odećom može doći do prenosa bakterija između svakog komada u ciklusu pranja. Pobrinite se da iz peškira izbacite višak vode pre nego ih stavite u sušilicu jer će to pomoći. Takođe izbegavajte da ostavljate mokre peškire da dugo stoje u mašini jer to može da izazove neprijatan miris buđi.

Kada ih odlažete, pobrinite se da ih složite uredno kako bi ostali u dobrom stanju.

- Počnite tako što ćete držati kratki kraj peškira u visini prsa, a zatim presavijte svaki rub prema suprotnom rubu kako biste postigli uredne preklopljene trećine. Presavijte donju trećinu peškira, zatim gornju trećinu prema dole i pohranite tako da spoljašnji presavijeni rub bude okrenut prema spolja kako biste ih lakše dohvatili s police - i održali ormar urednim -đ dodala je Džesika.

(Blic Žena)

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