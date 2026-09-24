Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

IKONA ITALIJANSKOG FILMA PROSLAVILA 92. ROĐENDAN: Sofiji Loren snajke priredile emotivno iznenađenje, njihove reči sve ganule (FOTO)

Sofija Loren je 20. septembra proslavila svoj 92. rođendan.

1790240900_profimedia-1067431409.jpg
Foto: Profimedia/ Piovanotto Marco/ABACA, Abaca Press
Oglas

Tim povodom, javno su joj čestitali članovi njene porodice.

Glumica Saša Aleksander, koja je udata za Sofijinog sina Edoarda Pontija, objavila je fotografiju na kojoj je Sofija sa unucima i napisala: "Srećan rođendan najboljoj mami i baki".

Takođe je objavila i fotografiju svog sinčića koji sedi na pločniku na kom je napisano ime njegove bake i uz fotoggrafiju napisala: "Voleću te zauvek".

I druga snaja Sofije Loren oglasila se povodom njenog rođendana.

Marijam Šarmanašvili, koja je udata za drugog Sofijinog sina - Karla Pontija Mlađeg.

"Srećan rođendan pravoj ikoni bezvremenske lepote, snage i talenta, našoj najdražoj Sofiji. Želimo ti dobro zdravlje, radost i dugovečnost", napisala je ona na Instagramu i dodala:

"P.S. Pristiže joj bezbroj toplih poruka i rođendanskih želja. Potrudiću se da joj lično prenesem bezgraničnu ljubav gruzijskog naroda i svaku vašu iskrenu želju."

Ko su snaje Sofije Loren?

Pravo ime glumice Saše Aleksander je Suzana Drobnjaković i vodi poreklo iz Srbije.

Majka Dobrila Pavlović je iz Čačka, a otac Dragiša Drobnjaković iz Beograda. Saša je odgajana u pravoslavnom duhu, a sa sinom Sofije Loren i producenta Karla Pontija ima dvoje dece, sina Leonarda Fortunata i ćerku Luciju Sofiju.

Drugi sin Sofije Loren i Karla Pontija, Karlo Ponti Mlađi, oženio se prošle godine u Gruziji fitnes instruktorkom iz te države, Marijam Šarmanašvili.

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas