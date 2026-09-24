IKONA ITALIJANSKOG FILMA PROSLAVILA 92. ROĐENDAN: Sofiji Loren snajke priredile emotivno iznenađenje, njihove reči sve ganule (FOTO)

Sofija Loren je 20. septembra proslavila svoj 92. rođendan.

Tim povodom, javno su joj čestitali članovi njene porodice.

Glumica Saša Aleksander, koja je udata za Sofijinog sina Edoarda Pontija, objavila je fotografiju na kojoj je Sofija sa unucima i napisala: "Srećan rođendan najboljoj mami i baki".

Takođe je objavila i fotografiju svog sinčića koji sedi na pločniku na kom je napisano ime njegove bake i uz fotoggrafiju napisala: "Voleću te zauvek".

I druga snaja Sofije Loren oglasila se povodom njenog rođendana.

Marijam Šarmanašvili, koja je udata za drugog Sofijinog sina - Karla Pontija Mlađeg.

"Srećan rođendan pravoj ikoni bezvremenske lepote, snage i talenta, našoj najdražoj Sofiji. Želimo ti dobro zdravlje, radost i dugovečnost", napisala je ona na Instagramu i dodala:

"P.S. Pristiže joj bezbroj toplih poruka i rođendanskih želja. Potrudiću se da joj lično prenesem bezgraničnu ljubav gruzijskog naroda i svaku vašu iskrenu želju."

Ko su snaje Sofije Loren?

Pravo ime glumice Saše Aleksander je Suzana Drobnjaković i vodi poreklo iz Srbije.

Majka Dobrila Pavlović je iz Čačka, a otac Dragiša Drobnjaković iz Beograda. Saša je odgajana u pravoslavnom duhu, a sa sinom Sofije Loren i producenta Karla Pontija ima dvoje dece, sina Leonarda Fortunata i ćerku Luciju Sofiju.

Drugi sin Sofije Loren i Karla Pontija, Karlo Ponti Mlađi, oženio se prošle godine u Gruziji fitnes instruktorkom iz te države, Marijam Šarmanašvili.