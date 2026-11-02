JEDNI SU ZGROŽENI, DRUGI ODUŠEVLJENI! Hajdi Klum ponovo šokirala kostimom za Noć veštica (VIDEO)

Hajdi Klum ponovo šokirala javnost kostimom za Noć veštica

Hajdi Klum, kraljica Noći veštica, izazvala je pravu pometnju na proslavi 25. godišnjice svoje čuvene zabave za Noć veštica u NJujorku, pojavivši se maskirana u džinovsku, krvavu, odsečenu levu šaku.

Ovaj tradicionalni, spektakularni događaj održan je u prostoru „The Cathedral” na Menhetnu i okupio je desetine slavnih ličnosti u raskošnim kostimima.

Ove godine, koncept kostima čuvene nemačke manekenke bio je zasnovan na ljudskoj šaci, sa noktima ofarbanim u crveno, masivnim zlatnim prstenjem i vernom replikom njenog sopstvenog venčanog prstena.

(Stil)

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