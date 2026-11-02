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JEDNI SU ZGROŽENI, DRUGI ODUŠEVLJENI! Hajdi Klum ponovo šokirala kostimom za Noć veštica (VIDEO)

Hajdi Klum ponovo šokirala javnost kostimom za Noć veštica

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Foto: CraSH/imageSPACE / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Hajdi Klum, kraljica Noći veštica, izazvala je pravu pometnju na proslavi 25. godišnjice svoje čuvene zabave za Noć veštica u NJujorku, pojavivši se maskirana u džinovsku, krvavu, odsečenu levu šaku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ovaj tradicionalni, spektakularni događaj održan je u prostoru „The Cathedral” na Menhetnu i okupio je desetine slavnih ličnosti u raskošnim kostimima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Ove godine, koncept kostima čuvene nemačke manekenke bio je zasnovan na ljudskoj šaci, sa noktima ofarbanim u crveno, masivnim zlatnim prstenjem i vernom replikom njenog sopstvenog venčanog prstena.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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(Stil)

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