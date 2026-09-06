KAD FRIŽIDER ZJAPI PRAZAN, SICIIJANKE PRAVE OVU PASTU: 20 minuta do savršenog ručka (RECEPT)

Pripremite rustičnu sicilijansku pastu sa belim lukom, čilijem i hrskavim sirom za 20 minuta - savršen obrok pun ukusa

Rustična sicilijanska pasta sa belim lukom, čilijem i maslinovim uljem, obogaćena hrskavim zlatnim sirom koji ovom jednostavnom jelu daje posebnu teksturu i dodatnu punoću ukusa.

Italijanski klasik koji podseća na Aglio e Olio, ali sa karakterističnim sicilijanskim šmekom i hrskavim Frico dodatkom.

Sastojci

120 g špageta

2 kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja

3 čena belog luka, tanko isečena

½ kašičice tucane ljute paprike ili čili pahuljica

½ šolje rendanog parmezana i pekorina

malo svežeg peršuna, sitno iseckanog

prstohvat soli

voda u kojoj se kuvala pasta

2 kašike rendanog pekorina ili parmezana

Priprema

Korak 1

Špagete skuvati u dobro posoljenoj vodi, ali ih izvaditi neposredno pre nego što budu potpuno al dente. Sačuvati malo vode u kojoj se pasta kuvala.

Korak 2

U tiganju zagrejati maslinovo ulje, dodati tanko isečen beli luk i čili i kratko propržiti, svega nekoliko sekundi, vodeći računa da beli luk ne potamni.

Korak 3

Odmah dodati malo vode od kuvanja paste kako bi se zaustavilo dalje prženje belog luka.

Korak 4

Dodati skuvane špagete i dobro promešati kako bi se obložili maslinovim uljem, belim lukom i čilijem.

Korak 5

Skloniti tiganj sa ringle, pa dodati rendani parmezan, pekorino, seckani peršun i prstohvat soli.

Korak 6

Sve energično promešati, postepeno dodajući malo po malo vode od kuvanja paste, sve dok se ne dobije svilenkast i kremast sos koji lepo obavija špagete.

Korak 7

Priprema hrskavog Frica

U nelepljiv tiganj ravnomerno posuti rendani pekorino ili parmezan.

Pržiti na srednjoj temperaturi dok sir ne dobije zlatnu boju i postane hrskav.

Skloniti sa vatre i ostaviti da se potpuno ohladi kako bi se sir stvrdnuo i postao hrskav.

Hrskavi sir možete pripremiti i u rerni ili mikrotalasnoj pećnici, u kratkim intervalima od oko 30 sekundi, dok ne postane zlatan i hrskav.

Špagete servirati na tanjire, posuti svežim peršunom i završiti hrskavim komadima zlatnog Frico sira.

(Stil)

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