KAD FRIŽIDER ZJAPI PRAZAN, SICIIJANKE PRAVE OVU PASTU: 20 minuta do savršenog ručka (RECEPT)

Pripremite rustičnu sicilijansku pastu sa belim lukom, čilijem i hrskavim sirom za 20 minuta - savršen obrok pun ukusa
Rustična sicilijanska pasta sa belim lukom, čilijem i maslinovim uljem, obogaćena hrskavim zlatnim sirom koji ovom jednostavnom jelu daje posebnu teksturu i dodatnu punoću ukusa.
Italijanski klasik koji podseća na Aglio e Olio, ali sa karakterističnim sicilijanskim šmekom i hrskavim Frico dodatkom.
Sastojci
- 120 g špageta
- 2 kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja
- 3 čena belog luka, tanko isečena
- ½ kašičice tucane ljute paprike ili čili pahuljica
- ½ šolje rendanog parmezana i pekorina
- malo svežeg peršuna, sitno iseckanog
- prstohvat soli
- voda u kojoj se kuvala pasta
- 2 kašike rendanog pekorina ili parmezana
Priprema
Korak 1
Špagete skuvati u dobro posoljenoj vodi, ali ih izvaditi neposredno pre nego što budu potpuno al dente. Sačuvati malo vode u kojoj se pasta kuvala.
Korak 2
U tiganju zagrejati maslinovo ulje, dodati tanko isečen beli luk i čili i kratko propržiti, svega nekoliko sekundi, vodeći računa da beli luk ne potamni.
Korak 3
Odmah dodati malo vode od kuvanja paste kako bi se zaustavilo dalje prženje belog luka.
Korak 4
Dodati skuvane špagete i dobro promešati kako bi se obložili maslinovim uljem, belim lukom i čilijem.
Korak 5
Skloniti tiganj sa ringle, pa dodati rendani parmezan, pekorino, seckani peršun i prstohvat soli.
Korak 6
Sve energično promešati, postepeno dodajući malo po malo vode od kuvanja paste, sve dok se ne dobije svilenkast i kremast sos koji lepo obavija špagete.
Korak 7
Priprema hrskavog Frica
U nelepljiv tiganj ravnomerno posuti rendani pekorino ili parmezan.
Pržiti na srednjoj temperaturi dok sir ne dobije zlatnu boju i postane hrskav.
Skloniti sa vatre i ostaviti da se potpuno ohladi kako bi se sir stvrdnuo i postao hrskav.
Hrskavi sir možete pripremiti i u rerni ili mikrotalasnoj pećnici, u kratkim intervalima od oko 30 sekundi, dok ne postane zlatan i hrskav.
Špagete servirati na tanjire, posuti svežim peršunom i završiti hrskavim komadima zlatnog Frico sira.
(Stil)
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