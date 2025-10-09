KADA JE NAJBOLJE VREME ZA VEČERU? Evo koje greške pravimo prema nutricionistima

Da li je vreme večere zaista važno za naše zdravlje i da li zapravo postoji univerzalno vreme za večeru koje odgovara svima?

Vreme večere za svakoga zavisi od brojnih faktora: radnih smena, obaveza, vežbanja, porodičnih aktivnosti, umora.., zato nije jednostavno odrediti vreme koje bi u potpunosti odgovaralo svima.

- pa smo pitali dva registrovana dijetetičara da li bi svi trebalo da jedemo ranije zbog našeg zdravlja, šta se tačno kvalifikuje kao rana večera i, ako postoji jedno, univerzalno „najbolje“ ili „idealno“ vreme za večeru.

Istina je da ne postoji univerzalno vreme za večeru.

- Postoji toliko mnogo varijabli koje treba uzeti u obzir kada se razmišlja o „idealnom“ vremenu obroka. Kada se razmatra šta „rano“ znači u ovom kontekstu, za prosečnu, zdravu osobu, čini se da nema razlike da li je večera u 17 časova ili u 18:30 časova. Najvažnije je pronaći nešto što odgovara vašem rasporedu - kaže Maja Feler, magistar, dietolog, sertifikovani nutricionista za Real Simple.

Kako pronaći najbolje vreme za večeru

Organizujte se u skladu sa svojim cirkadijalnim ritmom

Naša tela imaju tendenciju da prate prirodni cirkadijalni ritam – ili ciklus spavanja i buđenja. Unutrašnji sat koji nam pomaže da razumemo kada treba da idemo u krevet i da se probudimo. Mnogi sistemi i procesi našeg tela, uključujući metabolizam, na neki način su povezani sa našim jedinstvenim ritmovima spavanja i buđenja. A kada je u pitanju hrana, naša tela preferiraju dosledan raspored u odnosu na neredovniju ishranu ili čekanje dok ne budemo gladni da bismo nešto pojeli. Naš metabolizam se usporava kako dan odmiče (baš kao što naše telo postaje umornije kako se približava vreme za spavanje). Dakle, čak i ako vaš raspored ne dozvoljava ranu večeru, postoji korist od redovnosti u načinu na koji jedete, ako to odgovara vašem načinu života. Obrok ili užina u redovnim intervalima mogu pomoći u izbegavanju skokova i padova šećera u krvi, što može da spreči želju za hranom, tromost i osećaj „gladi“, piše Real Simple.

Razmak između večere i vremena za spavanje

Jedan odličan način da odredite pravo vreme za obrok jeste da razmislite o tome u koje vreme obično idete na spavanje – i da od toga krenete unazad. Iako vreme večere može biti podložno individualnim rasporedima, idealno je za vaše zdravlje da između poslednjeg obroka i odlaska na spavanje ostane dva do tri sata. Ovo omogućava vašem telu da prođe kroz deo varenja pre nego što odete na spavanje. Obrok koji je previše blizu vremena za spavanje znači da će se najveći deo varenja odvijati dok spavate, što može ometati sposobnost vašeg tela da se odmori, uzrokujući poremećen ili loš san kod nekih ljudi.

