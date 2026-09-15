KAKO DANAS IZGLEDAJU SINOVI SELIN DION: Najstariji joj je desna ruka, a od blizanaca samo jedan liči na nju - drugi je isti otac (FOTO)

Najstariji sin Rene-Šarl se bavi muzikom i igrom pokera, dok blizanci Edi i Nelson više vole sport i umetnost, i redje se pojavljuju u javnosti.

Selin Dion bosi se sa neizlečivim sindromom ukočene osobe. Sinovi su joj tokom izuzetno teške borbe sa tom neurološkom bolesti najveća podrška. Pevačica je isticala kako je u kući obučila svoje blizance, Edija i Nelsona, da joj pomognu i šta da rade u slučaju da doživi iznenadni napad i krizu.

Najstariji Rene-Šarl Anželi koji je u januaru napunio 25 godina, bio je uz majku i tokom najave koncerata u Parizu, a podršku joj je pružio i tokom nastupa u subotu. Na Instagram profilu Selin Dion objavljena je fotografija na kojoj se vidi kako se grli sa sinovima u bekstejdžu, i ta fotografija je ilustracija njihove ljubavi i snage njihove porodice.

Slika iz Pariza pokazuje kako danas izgledaju sinovi blizanci slavne pevačice, koji se dosta ređe pojavljuju u javnosti od svog starijeg brata. Edi Anželil koji nosi naočare za vid i Nelson Anželil napuniće u oktobru 16 godina. Dobili su imena po francuskom tekstopiscu Ediju Marne koji je napisao neke od prvih pesama Selin Dion (pevačica ga zove svojim drugim ocem) i bivšem predsedniku Južnoafričke Republike Nelsonu Mandeli.

Edija mnogi porede sa ocem, menadžerom i producentom Reneom Anželilom, dok za Nelsona govore da izuzetno liči na majku, što fotografije Selin Dion iz mladosti i dokazuju.

Najstariji sin se bavi muzikom i profesionalni igra poker: On je desna ruka svoje majke

Rene-Šarl koga je Selin dobila uz pomoć VTO; bavi se muzikom poput svoje majke, ali drugačijim žanrom. Pre nekoliko godina se okrenuo repu pod umetničkim imenom Big Tip, kasnije i kao RC Angélil. U kućnom studiju u Las Vegasu je snimao pesme, a da to nije ni rekao majci. Pre osam godina je objavio nekoliko remiksa pesama čuvenog muzičara D Vikenda koji su brzo dospeli na prvo mesto kanadske SoundCloud R&B top-liste.

Selin Dion koja je doživela pravi trijumf u Parizu, nije krila koliko je ponosna kada je 2021. objavio prvi zvanični rep EP pod nazivom Casino na platformi Apple Music, sa pet pesama snimljenih u modernom trep stilu.

Najstariji sin Selin Dion i Renea Anželila radi i kao asistent menadžera svoje majke pa se često pojavljuje u njenom društvu tokom turneja i javnih događaja. Zanimljivo je da je postao profesionalni igrač pokera. LJubav prema ovoj igri nasledio je od oca koji ga je naučio pravilima kada je imao samo pet godina. Umeće u poketu pokazao je na prestižnim turnirima poput World Series of Poker.

Blizanci Edi i Nelson - jedan na oca, drugi na majku

Selin Dion je sinove blizance dobila posle dugotrajnog procesa vantelesne oplodnje iz šestog pokušaja. Za Edija kažu da je povučeniji i više okrenut sportu u odnosu na Nelsona kog opisuju kao izuzetno komunikativnog, zabavog i umetnički nastrojenog. Jedno vreme bili su prepoznatljivi po brkovima kakve je nosio i njihov otac.

Nelson je u međuvremenu promenio imidž, dok je Edi pustio gustu bradu.

Trojica sinova su kruna ljubavi Selin Dion i čuvenog producenta koji su imali neobičnu pa čak i kontroverznu priču.

Selin Dion upoznala 26 godina starijeg muža dok je bila maloletna

Čuveni producent Rene Aželil imao je 38 godina kada je prvi put čuo kako peva tada 12- godišnja Selin Dion. Na njegov poziv otišla je na audiciju u Kvebeku i on je od tada upravljao njenom karijerom. Čak je i svoju kuću stavio pod hipoteku da bi objavio njen prvi album 1981. godine. Kada je imala 18 godina, Selin je počela da se zaljubljuje u njega pa je noću skrivala njegovu sliku ispod jastuka dok je sa majkom delila sobu, piše brightside. com a pojedini izvori navode da se pevačica zaljubila u Renea kada je imala 16 a on 42 godine (bio je tada u braku).

Sve manje sam od sebe mogla da krijem činjenicu da sam zaljubljena u Renea. Bila sam zaljubljena u čoveka kojeg nisam mogla da volim, koji nije želeo da ja volim njega, koji nije želio da voli mene", napisala je u autobiografiji. Selin i Rene su mnogo putovali zajedno. Jednog dana, dok su bili u Dablini na Evroviziji, on e umesto poljupca u obraz za laku noć želeo nešto više. "Sve se promenilo. Ali ja sam bila zaljubljena u njega mnogo pre toga", poručila je.

NJih dvoje su nekoliko godina skrivali vezu od javnosti, bojali su se reakcija zbog 26 godina razlike među njima. Za njihovu ljubav znali su porodica i prijatelji. Rene je imao za sebe dva braka i troje dece. Kada je Selin imala 17 godina, razveo se od druge supruge. Dve godine kasnije muzička zvezda priznala je majci šta oseća prema Reneu. NJena mama nije podržavala njen izbor ali je shvatila da ne može da uradi bilo šta protiv te veze.Sve manje sam od sebe mogla da krijem činjenicu da sam zaljubljena u Renea. Bila sam zaljubljena u čoveka kojeg nisam mogla da volim, koji nije želeo da ja volim njega, koji nije želio da voli mene", napisala je u autobiografiji.

Selin i Rene su mnogo putovali zajedno. Jednog dana, dok su bili u Dablini na Evroviziji, on e umesto poljupca u obraz za laku noć želeo nešto više. "Sve se promenilo. Ali ja sam bila zaljubljena u njega mnogo pre toga", poručila je.

NJih dvoje su nekoliko godina skrivali vezu od javnosti, bojali su se reakcija zbog 26 godina razlike među njima. Za njihovu ljubav znali su porodica i prijatelji.

Za nekoliko dana izgubila muža i brata

Rene je imao za sebe dva braka i troje dece. Kada je Selin imala 17 godina, razveo se od druge supruge. Dve godine kasnije muzička zvezda priznala je majci šta oseća prema Reneu. NJena mama nije podržavala njen izbor ali je shvatila da ne može da uradi bilo šta protiv te veze.

Venčanje je održano 1994. a pet godina nakon toga saznali su da on boluje od raka grla.

Rene Aželil umro je 2016. Selin je do poslednjeg trenutka bila uz njega. "Nije više fizički sa mnom, ali i dalje je tu", naglasila je. Posle jedne tragedije usledila je druga, dva dana nakon Reneove smrti umro je pevačicin brat Danijel koji je takođe bolovao od opake bolesti. Muža je sahrana poštujući njegovu želju o tome kako treba da izgleda taj poslednji ispraćaj.

(BlicŽena)

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