Kontrola krvnog pritiska za mnoge se završava odlaskom kod lekara, gde dobijene vrednosti često predstavljaju samo trenutni presek zdravstvenog stanja.

Međutim, takav način praćenja nije uvek dovoljan, naročito kod osoba koje se bore sa hipertenzijom i kod kojih vrednosti mogu značajno da variraju tokom dana.

Na krvni pritisak utiče čitav niz faktora – od svakodnevnog stresa i konzumiranja kafe, preko fizičkog napora, do kvaliteta sna. Čak i sama atmosfera u lekarskoj ordinaciji kod pojedinih ljudi može da izazove privremeni porast pritiska. Ovaj fenomen poznat je kao sindrom belog mantila i povezuje se sa nervozom tokom pregleda.

Zbog takvih oscilacija, rezultat dobijen tokom samo jednog merenja ne mora nužno da odražava uobičajene vrednosti krvnog pritiska. Nekada može ukazivati na problem koji zapravo nije trajan, dok u drugim slučajevima može prikriti hipertenziju.

Zato kardiolozi sve više ukazuju na značaj redovne kontrole krvnog pritiska u kućnim uslovima, gde je moguće pratiti promene tokom dužeg perioda.

Ovakva kontrola danas je dostupna gotovo svima. Digitalni aparati za pritisak mogu se nabaviti u apotekama i putem interneta.

Koliko je ovakav način praćenja značajan potvrđuju i smernice za hipertenziju iz 2025. godine, koje su zajednički objavili Američko udruženje za srce (AHA) i Američki koledž za kardiologiju (ACC). Prema njihovim preporukama, merenje kod kuće može da bude korisno ne samo za potvrđivanje dijagnoze već i za procenu uspešnosti terapije i eventualno prilagođavanje lekova.

Ipak, posedovanje aparata samo po sebi nije garancija pouzdanih rezultata. Da bi merenje imalo smisla, potrebno je poštovati određena pravila – od izbora pravog trenutka i pravilnog položaja tela do izbegavanja aktivnosti koje mogu da utiču na vrednosti neposredno pre kontrole.

Koliko često treba meriti krvni pritisak kod kuće?

Prema preporuci kardiologa dr Ernsta fon Švarca, specijaliste kardiologije i autora knjige "The Secrets of Immortality", krvni pritisak bi trebalo kontrolisati dva puta dnevno, posebno kod osoba koje već imaju dijagnostikovanu hipertenziju.

- Merite krvni pritisak kod kuće dva puta dnevno, u stanju mirovanja, nakon deset minuta sedenja, sa ciljem da vrednosti budu ispod 130/80 mmHg. Ako je krvni pritisak konstantno viši, ponovo se obratite svom lekaru - savetuje dr fon Švarc za Parade.

Redovna kontrola je važna jer povišen krvni pritisak najčešće ne izaziva jasne simptome.

- Najgore što osoba sa visokim krvnim pritiskom može da uradi jeste da ne shvati ovo stanje dovoljno ozbiljno - upozorava dr fon Švarc.

Ukoliko se ne leči, hipertenzija može postepeno da ošteti krvne sudove, srce, mozak i bubrege. Upravo zbog toga često se naziva "tihim ubicom".

Slično mišljenje izneo je i dr Čeng-Han Čen, interventni kardiolog i direktor programa za strukturne bolesti srca u medicinskom centru MemorialCare Saddleback.

On ističe da je redovno praćenje vrednosti pritiska neophodno za sve osobe kojima je dijagnostikovana hipertenzija, bez obzira na to da li ga mere u lekarskoj ordinaciji ili kod kuće.

Vođenje evidencije, bilo u svesci ili putem digitalne aplikacije, lekarima omogućava da procene da li je potrebno promeniti dozu lekova ili prilagoditi terapiju.

Istovremeno, praćenje rezultata pokazuje i da li promene životnih navika daju rezultate.

Redovna fizička aktivnost, gubitak viška kilograma i smanjenje unosa slane i industrijski prerađene hrane mogu da doprinesu boljoj kontroli krvnog pritiska.

(B92.net)