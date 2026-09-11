KEJT MIDLTON IMA NAJLEPŠU BOJU KOSE ZA JESEN: Topla, sjajna i neverovatno elegantna (FOTO)

Ketrin Midlton još jednom je pokazala zašto se svaki njen javni nastup pomno prati. Princeza od Velsa pojavila se u Liverpulu uz princa Vilijama, gde su zajedno učestvovali na događaju posvećenom važnoj temi mentalnog zdravlja.

I dok je njihov dolazak imao ozbiljan povod, Ketrin je, kao i obično, privukla pažnju i svojim elegantnim izdanjem.

Za ovu priliku odabrala je svetloplavo odelo britanskog brenda Edeline Lee, koje je kombinovala s belom bluzom. Ipak, osim modne kombinacije, mnogi su primetili i jednu suptilnu promenu u njenom izgledu. Osvežila je kosu toplim tonovima koji njenoj prepoznatljivoj smeđoj boji daju sasvim novu dimenziju.

Reč je o nežnim medeno-karamel pramenovima, posebno vidljivim oko lica i kroz dužinu kose. Promena nije dramatična, ali je dovoljna da frizura izgleda sjajnije, bogatije i svežije.

Upravo su ovakve nijanse veliki favorit za predstojeću jesen. Umesto naglog prelaska u svetliju boju, sve je popularniji nežni balajaž s toplim medenim, karamelnim i zlatnim tonovima. Takva boja licu daje toplinu, a pritom je zahvalna za održavanje jer izrast nije toliko primetan.

Ako je suditi prema princezi od Velsa, topli karamel i medeni tonovi mogli bi da budu jedna od najlepših inspiracija za jesenju promenu boje kose.

(Gloria.hr)

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