KOJE NAMIRNICE SU DOBRE ZA ŠTITNU ŽLEZDU? Šta bi trebalo da se nađe na tanjiru prema savetima stručnjaka

Štitna žlezda jedna je od najvažnijih žlezda u ljudskom organizmu jer ima ključnu ulogu u regulisanju metabolizma, energije i telesne temperature.

Kada ne funkcioniše pravilno, mogu se pojaviti različiti problemi, uključujući usporen ili ubrzan rad štitne žlezde.

Iako ishrana sama po sebi ne može da zameni lečenje kada je ono potrebno, pravilan izbor namirnica može pružiti dodatnu podršku zdravlju štitne žlezde i obezbediti hranljive materije važne za njen normalan rad.

Jaja

Jaja su jedna od namirnica koje mogu biti koristan deo uravnotežene ishrane jer sadrže jod, selen i vitamine B kompleksa – hranljive materije koje su važne za normalno funkcionisanje štitne žlezde.

Masna riba

Masna riba, poput lososa, sardine i skuše, bogata je omega-3 masnim kiselinama koje doprinose smanjenju upalnih procesa u organizmu. Ove namirnice posebno su vredan izbor zbog sadržaja zdravih masti koje imaju važnu ulogu u očuvanju opšteg zdravlja.

Brazilski orah

Brazilski orah poznat je po visokom sadržaju selena, minerala koji učestvuje u stvaranju i pretvaranju hormona štitne žlezde. Međutim, zbog velike količine selena, dovoljno je konzumirati male količine ove namirnice.

Zeleno lisnato povrće

Zeleno lisnato povrće, poput spanaća, blitve i kelja, sadrži magnezijum i antioksidanse koji doprinose zaštiti ćelija od štetnog delovanja slobodnih radikala.

Kupusnjače

Kada je reč o kupusnjačama, poput brokolija, kupusa i karfiola, preporučuje se da se uglavnom konzumiraju kuvane, posebno kod osoba koje imaju određene probleme sa štitnom žlezdom, jer kuvanje smanjuje jedinjenja koja mogu uticati na iskorišćavanje joda u organizmu.

Bobičasto voće

Bobičasto voće, poput borovnica i malina, bogato je antioksidansima koji pomažu u zaštiti organizma od oksidativnog stresa.

Beli luk

Beli luk se takođe često izdvaja zbog svojih prirodnih antiinflamatornih svojstava i može biti deo raznovrsne i uravnotežene ishrane.

Batat

Batat može biti dobar izbor zbog sadržaja vlakana i sposobnosti da doprinese stabilnijem nivou šećera u krvi.

Zdrava i raznovrsna ishrana, uz dovoljan unos važnih minerala i vitamina, može biti važan deo brige o štitnoj žlezdi. Kombinacija kvalitetnih namirnica i uravnoteženih prehrambenih navika doprinosi boljem funkcionisanju celog organizma.

(Klix)

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