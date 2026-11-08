LEPOTOM JE ZASENILA HOLIVUDSKE DIVE! Ovako je Radmila Savićević izgledala sa 26 godina, a jednog muškarca volela je celog života (FOTO)

Iako je bila velika zvezda i lepotica, kad god bi njen dragi imao scenu s nekom lepom i mladom koleginicom, slavna glumica je navodno sekla kulise da bi bolje motrila šta se dešava između njih... i kasnije mu prebaci zbog toga koliko "steže partnerku".

Radmilu Savićević publika pamti po nezaboravnim ulogama žena u poznim godinama, čiji su humor, neposrednost i britke opaske osvajali gledaoce širom bivše Jugoslavije.

Ipak, malo ko od mlađih generacija zna kako je čuvena glumica izgledala na početku svoje karijere, mnogo pre nego što je postala najpoznatije lice domaćih televizijskih serija.

Omiljena TV baka

Za mnoge je ime Radmile Savićević svakako neraskidivo povezano s Ristanom Riskom Golubović iz serije "Srećni ljudi". Ovaj lik, koji je zahvaljujući brojnim reprizama ostao omiljen i decenijama nakon premjernog emitovanja serije Siniše Pavića, doneo je glumici iz Kruševca ogromnu naklonost publike.

Sličan šarm je pokazala i u ostvarenjima "Bolji život" i "Porodično blago", kao i u brojnim filmovima, u kojima je igrala upečatljive, temperamentne žene koje su znale kako da se izbore za svoje mesto.

U mladosti je bila lepotica

Fotografija iz mladosti otkriva potpuno drugačije lice slavne glumice

Iako je pamtimo po ulogama baka i žena u zrelim godinama, Radmila Savićević je u mladosti izgledala sasvim drugačije od likova domaćica po kojima je danas poznata mlađoj publici.

Jedan njen stari portret, koji se pre nekoliko godina pojavio na društvenim mrežama, podsetio je na dane kad je slavna glumica tek gradila pozorišnu karijeru.

Fotografija je nastala 1952. godine, tokom Radmilinog angažmana u predstavi "Porodica Blo". Tad je imala svega 26 godina, pozirala u elegantnom izdanju, s frizurom i šminkom karakterističnim za to vreme, a ova fotografija prilično podseća na portrete velikih filmskih zvezda iz zlatnog doba Holivuda.

Rekla "ne" Meši Selimoviću

Radmila Savićević je prve glumačke korake napravila upravo u svom rodnom gradu, gde je bila članica Kruševačkog pozorišta, osam godina pre nego što je ovaj portret nastao. Kasnije je radila u Narodnom pozorištu u Nišu, a zanimljivo je da je svojevremeno odbila ponudu slavnog pisca Meše Selimovića, tadašnjeg direktora Sarajevskog narodnog pozorišta, da nastavi karijeru u ovoj ustanovi.

Sredinom prošlog veka Radmila Savićević se preselila u Beograd, gde je postala prvakinja Beogradskog dramskog pozorišta.

LJubav koja je trajala do poslednjeg dana

Kada je reč o njenom privatnom životu, njega je obeležila jedna velika ljubav, s kolegom Božidarom Savićevićem. Upoznali su se mladi, a zajedno ostali decenijama.

Božidar, kog su svi zvali Boža, po zanimanju je bio zubni tehničar, ali je 1948. godine i sam počeo da se bavi glumom. Radmila Savićević je u to vreme već bila poznata na domaćoj pozorišnoj sceni, a par je radio zajedno, najpre u Kruševcu, potom u Nišu, a na kraju su se skrasili u Beogradu. Gde god bi Radmila dobila angažman, Boža je bio uz nju.

– Glumci su u svim varijantama bili sirotinja. Ne žalim se. Ja sam svoj život živela onako kako sam htela – ispričala je ona jednom prilikom.

Radmila Savićević je svog supruga često opisivala kao "izuzetno lepog čoveka", ali je uz veliku ljubav išla i njena temperamentna priroda, pa se pričalo da je glumica umela da bude veoma ljubomorna.

O tome je u knjizi "Prva i poslednja", posvećenoj životu i karijeri Radmile Savićević, pisala i novinarka RTS-a Nataša Mijušković, kojoj je glumica bila ujna. Ona je prenela i jednu zanimljivu anegdotu iz vremena kada su Radmila i Boža igrali u Niškom pozorištu.

– Sećam se kad mi je pričao kako je Rada sekla kulise u Niškom pozorištu jer je u to vreme bila veoma ljubomorna. On je bio popularan i lep glumac, igrali su zajedno u mnogim predstavama, ali kad bi Boža imao scenu s nekom mladom i lepom koleginicom, ujna bi probušila kulise i gledala šta radi na sceni, pa bi mu posle predstave prebacivala kako je mogao malo manje da steže u zagrljaj tu partnerku. Doduše, po njenoj verziji, samo je razmicala kulise, ali on je tvrdio da je pravila rupe na njima kako bi imala bolji pogled na scenu. Bila je neverovatno duhovita, imala je veoma dobro pamćenje i baš je bila, što bi u Crnoj Gori rekli, "žena čo’ek, žena laf"! – ispričala je novinarka.

Nisu imali decu, a jedno drugom su bili ceo svet

Radmila i Božidar nisu zajedno dobili potomstvo, ali to, naravno, nije umanjilo njihovu bliskost i privrženost. Zajedno su ostali do Radmiline smrti 8. novembra 2001. godine, a Božidar je preminuo svega godinu dana nakon nje.

Bračni par Savićević je sahranjen jedno pored drugog u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

(Glossy)

BONUS VIDEO: