LJUBAVNA AFERA KOJA TRESE SVET: Milijarder se zaljubio u kinesku špijunku, suprugu varao posle četiri decenije braka!

Džensen Huang je jedan od najuticajnijih ličnosti u modernoj tehnološkoj industriji i jedan od glavnih pokretača globalne revolucije u oblasti veštačke inteligencije, a sada je sve to palo u vodu pred velikom temom - njegovim ljubavnim životom

Džensen Huang (63), osnivač i izvršni direktor američke kompanije Nvidia, našao se u centru skandala visokog profila koji je uticao ne samo na njegov porodični život već i na pitanja nacionalne bezbednosti SAD. Milijarder je javno priznao da je prevario suprugu i izvinio se supruzi, deci i kolegama. U međuvremenu, upravni odbor Nvidije najavio je nezavisnu istragu o njegovoj aferi sa Alis Huang, bivšom visokom rukovodiocom kompanije Megaspid sa sedištem u Singapuru, koju američke obaveštajne agencije sumnjaju da sarađuje sa kineskim obaveštajnim službama.

Važno je napomenuti da žena nije rođaka šefa Nvidije, uprkos tome što ima isto prezime.

Mnogi sada povlače paralele između ove izdaje i situacije koja se dogodila 2025. godine. Tada je milijarder Endi Bajron uhvaćen kako je vara tokom koncerta grupe Koldplej. U Bostonu, „kamera za poljupce“ snimila ga je na velikom platnu sa šeficom ljudskih resursa firme, Kristin Kabot. Premisa je bila ista: milijarder, neverstvo ženi i romansa na poslu. Skandal, o kome se raspravljalo širom sveta, uticao je na skoro svaki aspekt Bajronovog života.

Nova priča je dobila široku publicitet nakon objavljivanja u „NJujork tajmsu“ i „Fajnenšel tajmsu“. Prema rečima novinara, američke obaveštajne agencije su godinu dana pratile Alis, poznatu i kao Huang Le. Ona je obavljala visoku poziciju u kompaniji „Megaspid“, koja se bavi centrima podataka i kupuje visokoperformansne Nvidijine procesore. NJene aktivnosti su ranije privukle pažnju američkih vlasti zbog sumnji u moguće zaobilaženje izvoznih ograničenja i isporuku naprednih čipova kineskim kompanijama.

Prema američkim obaveštajnim podacima, Alis je možda regrutovala kineska Ministarstvo državne bezbednosti. NJena namera je bila da prikupi informacije o aktivnostima kompanije Nvidija i pokuša da utiče na odluke u vezi sa prodajom američke tehnologije Kini.

Prema izvorima u stranim publikacijama, praćenje Alise je omogućilo obaveštajnim agencijama da otkriju njenu aferu sa Džensenom Huangom — njihova prepiska je otkrivena. Ove informacije su stigle do najviših nivoa američkog rukovodstva, uključujući državnog sekretara Marka Rubija i predsednika Donalda Trampa.

Situacija je postala posebno akutna zbog Huangovog sopstvenog stava o izvozu američkih mikroprocesora u Kinu. Poslednjih godina, rukovodilac Nvidije se aktivno zalagao za ublažavanje ograničenja, jer je kinesko tržište od velikog značaja za poslovanje kompanije. Vašington, sa svoje strane, strahuje da će pristup kineskih programera najmoćnijim američkim čipovima omogućiti Pekingu da brže razvija tehnologije veštačke inteligencije, uključujući i one sa vojnom primenom.

Čak i pre priznanja izdaje, Huang je komentarisao vesti koje se tiču istrage o Megaspidu. U intervjuu za Blumberg, tvrdio je da su kontakti Nvidije sa kompanijom bili rutinske poslovne prirode. Rekao je da se interakcije sa predstavnicima singapurskog partnera nisu razlikovale od onih sa drugim klijentima i rukovodiocima u tehnološkoj industriji. Predstavnici Nvidije su takođe insistirali da kupci dobijaju standardne komercijalne informacije, a ne poverljive informacije o razvoju događaja ili informacije od nacionalnog bezbednosnog interesa.

Međutim, ubrzo su se pojavili novi detalji o situaciji. Početkom novembra, Jensen je poslao pismo zaposlenima u Nvidiji u kojem je prvi put otvoreno priznao da je prevario suprugu. Međutim, milijarder nije identifikovao ženu sa kojom je imao aferu niti je otkrio bilo kakve detalje incidenta.

„Prevario sam ženu. Moji postupci su povredili nju i našu decu. Za ovo nema opravdanja. Duboko žalim zbog onoga što se dogodilo“, napisao je izvršni direktor Nvidije.

Huang je takođe priznao da nije opravdao poverenje ljudi sa kojima je godinama gradio posao. Priznao je svoju odgovornost i nameravao je da uloži napore da povrati dobru volju svojih zaposlenih, partnera i akcionara.

Jensen je takođe komentarisao reviziju koju je pokrenuo upravni odbor: „Upravni odbor kompanije Nvidia pokrenuo je nezavisnu istragu o problemima nacionalne bezbednosti o kojima su izvestile mediji. Podržavam ovu reviziju i nameravam da u potpunosti sarađujem u njenom sprovođenju.“

Uverio je da ostaje lojalan američkoj kompaniji i da namerava da zaštiti njene interese.

Nvidija je potvrdila pokretanje interne revizije. Sprovešće je nezavisni članovi odbora uz učešće spoljnog pravnog savetnika. U zvaničnom saopštenju kompanije naglašeno je da rukovodstvo trenutno nema razloga da veruje da su poverljive informacije Nvidije ili interesi nacionalne bezbednosti SAD ugroženi. Međutim, svi dostupni materijali biće temeljno pregledani.

Uprkos istrazi, ne postoje planovi za smenjivanje Huang sa njegove pozicije. On nastavlja da vodi kompaniju, a sama Nvidia je izjavila poverenje u svog osnivača i njegov menadžerski tim. Prema Rojtersu, američki zakonodavci su zahtevali objašnjenje od milijardera. Tri predstavnika Kongresa su zatražila sastanak sa njim iza zatvorenih vrata kako bi razgovarali o okolnostima navodne operacije strane obaveštajne službe i merama za zaštitu korporativnih informacija. Sastanak će se održati 18. novembra.

Tramp se takođe oglasio povodom skandala. Kada su novinari pitali američkog predsednika da li smatra da je vlada trebalo ranije da reaguje na informacije o vezama izvršnog direktora Nvidije sa kineskim obaveštajnim službama, on je to negirao. Tramp je nazvao Huang pristojnim čovekom i rekao da neće donositi prebrze zaključke.

Kina je, sa svoje strane, negirala optužbe za špijunažu. Kineski zvaničnici su glasine o operaciji nazvali neosnovanim i smatrali ih pokušajem diskreditacije zemlje. Alis Huang je odbila da komentariše ovu stvar.

Za Jensena, ova priča je predstavljala ozbiljan izazov s obzirom na njegov ogroman uticaj u globalnoj tehnološkoj industriji. On je vodio Nvidiju od osnivanja kompanije 1993. godine i smatra se jednom od ključnih figura koje stoje iza modernog prodora u veštačkoj inteligenciji. U početku, posao je rastao proizvodnjom grafičkih procesora za kompjuterske igre, ali se Huang okrenuo ka računarskoj snazi potrebnoj za mašinsko učenje i razvoj neuronskih mreža.

Danas, Nvidia zauzima centralnu poziciju na tržištu hardvera za veštačku inteligenciju, vrednom oko 4,5 biliona dolara. Proizvode kompanije koriste velike tehnološke korporacije i istraživački centri širom sveta. Sam Jensen je jedan od najbogatijih ljudi na svetu.

Huang je u braku sa Lori više od 40 godina. Upoznali su se još dok su bili na univerzitetu, kada su bili veoma mladi. Tokom godina, par je odgajio dvoje dece. Pre sadašnjeg skandala, praktično ništa se nije znalo o porodičnom životu milijardera. Jensen je više voleo da priča samo o poslu, razvoju Nvidije i budućnosti tehnologije.

(STIL)

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