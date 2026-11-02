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LJUBAVNI TROUGAO O KOJEM SE PRIČALO! Bosiljčić posle raskida sa Jelenom našao novu ljubav na sceni, ali se ubrzo predomislio (FOTO)

Jelena Tomašević na današnji dan proslavlja svoj 43. rođendan.

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Foto: Milos Tesic/ATAImages
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Pevačica je već godinama u srećnom braku sa glumcem Ivanom Bosiljčićem, sa kojim ima ćerku Ninu. 

Međutim, malo ko zna da je Ivan pre Jelene bio u ljubavi sa jednom balerinom. Naime, Bosiljčić i Jelena zabavljali su se godinu dana, a potom su raskinuli.

Upravo tada, 2009. godine, pevačica je dobila od Sergeja Ćetkovića pesmu "Da mi je da mi se vrati moj dragi", te na početku nije želela da je prihvati. 

"Neću ja da budem jadnica i da mu pevam da mi se vrati", priznala je Jelena jednom prilikom, ali sudbina je za nju imala drugačije planove.

Bosiljčić je tih godina važio za najpoželjnijeg muškarca, dok mu je serija "Ranjeni orao" donela veliku popularnost među ženama. Devojke su ga obožavale i u velikom broju dolazile u Pozorište na Terazijama da gledaju njegove predstave, a mnoge od njih imale su želju da upoznaju glumca.

Nakon raskida sa Jelenom, Ivan se upustio u drugu ljubav

vnu vezu sa mladom balerinom Lidijom Novaković. Spojio ih je mjuzikl "Cigani lete u nebo", a u kojem je Bosiljčić igrao glavnu uloghu, dok je Lidija bila deo baletske postavke.

Lidiji su lepota i fotogeničnpost donele i posao modela, a osim što se bavi baletom u Pozorištu na Terazijama, imala je angažmane i kao fotomodel.

Ivanova tadašnja izabranica, koja je navodno učestvovala na izboru za Mis Srbije, rodom je iz Pančeva, gde je završila osnovnu baletsku školu, a kasnije je profesionalno usavršavanje nastavila u Beogradu.

Međutim, njihova veza trajala je par meseci, nakon čega je glumac obnovio vezu sa Jelenom Tomašević. Upravo tada je i pesma "Da mi je da mi se vrati", ugledala svetlo dana.

(Mondo)

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