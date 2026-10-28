MALA POPODNEVNA NAVIKA MOŽE DA DOPRINESE ZDRAVLJE SRCA: "To je snažna zaštita od svakodnevnog stresa"

Popodnevni umor, pad koncentracije i sve veći pritisak zbog poslovnih obaveza mnogima su poznati.

Upravo u tom delu dana stres može dodatno da se nagomila, a dugotrajna napetost može da utiče na krvni pritisak, puls i zdravlje srca.

Kardiolog dr Lars Sondergard ističe da i kratke pauze tokom radnog dana mogu da pomognu u ublažavanju stresa.

Prema njegovim rečima, dovoljno je odvojiti dva do pet minuta za duboko disanje ili kratko udaljavanje od ekrana.

- Svesna pauza od samo nekoliko minuta, tokom koje se usredsredite na disanje ili jednostavnu meditaciju, pomaže u snižavanju nivoa kortizola, smiruje nervni sistem i deluje kao snažna zaštita od svakodnevnog stresa koji s vremenom može da optereti srce - objasnio je dr Sondergard za magazin Parade.

Uticaj svakodnevnog stresa

Kardiolog objašnjava da su popodneva često obeležena umorom, mentalnim opterećenjem i pritiskom zbog rokova. Stres pritom podstiče oslobađanje kortizola i adrenalina, hormona koji mogu privremeno da povećaju puls i krvni pritisak. Aktiviranjem reakcije opuštanja moguće je smiriti nervni sistem i ublažiti posledice dugotrajne napetosti.

- S vremenom ove kratke pauze za ublažavanje stresa mogu značajno da doprinesu ukupnom zdravlju srca i krvnih sudova - tvrdi dr Sondergard.

Za ovu jednostavnu naviku nije potrebna posebna oprema, a može da se primenjuje i za radnim stolom. Kardiolog preporučuje da se udobno smestite, polako udišete kroz nos i izdišete nešto duže nego što udišete, ponavljajući vežbu dva do pet minuta.

Dr Sondergard savetuje i postavljanje podsetnika za kratku popodnevnu pauzu, kao i privremeno udaljavanje od ekrana. Uz vežbe disanja preporučuje uravnotežen ručak bogat vlaknima, nemasnim proteinima i zdravim mastima, kao i redovno ustajanje i kretanje nakon dužeg sedenja.

(Index.hr)