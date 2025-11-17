MASLINOVO ILI KOKOSOVO ULJE - koje je zdravije?

Obe vrste imaju svoje obožavaoce i reputaciju zdravih namirnica, ali njihova svojstva, ukus i efekti na organizam se značajno razlikuju.

Jedno je savršeno za salate i mediteranska jela, drugo daje tropsku notu kolačima i kariju. Maslinovo ulje poznato je po blagotvornom dejstvu na srce, dok se kokosovo često dovodi u pitanje zbog visokog sadržaja zasićenih masti.

Nutricionistkinja Lisi Lakatos iz tima The Nutrition Twins podseća:

"Sve masti imaju mnogo kalorija, zato su umerenost i kontrola porcija ključni, kašičica kokosovog ili malo maslinovog ulja dovoljne su da dobijete koristi bez viška kalorija.Ukratko: oba ulja mogu imati mesto u zdravoj ishrani i pomoći u smanjenju upala, ali važno je znati koje je bolje za svakodnevnu upotrebu."

Maslinovo ulje — zlatni standard zdravlja

Maslinovo ulje dobija se ceđenjem plodova masline i osnovni je sastojak svake mediteranske kuhinje. Prema podacima USDA, jedna supena kašika ekstra devičanskog maslinovog ulja sadrži:

119 kalorija

13,5 g masti, od čega:

1,9 g zasićenih

9,8 g mononezasićenih

1,4 g polinezasićenih

Većina masnoća u maslinovom ulju su mononezasićene, koje dokazano doprinose zdravlju srca i smanjuju zapaljenske procese u organizmu. Uz to, bogato je antioksidansima poput vitamina E i polifenola, koji štite ćelije od oštećenja.

Maslinovo ulje je izuzetno svestrano, može se koristiti za prženje, pečenje, prelive i marinade, a dodaje i suptilan, prijatan ukus jelima. NJegova aroma varira od blagih i puterastih do izraženo voćnih i pikantnih tonova.

Kokosovo ulje — tropski ukus sa ograničenjem

Kokosovo ulje se dobija iz mesa zrelih kokosa i ima potpuno drugačiji ukus i sastav od maslinovog ulja. Po USDA podacima, jedna kašika sadrži:

121 kaloriju

13,5 g masti, od čega:

11,2 g zasićenih

0,8 g mononezasićenih

0,2 g polinezasićenih

Dakle, više od 80% masti u kokosovom ulju su zasićene, što je glavni razlog za debatu među stručnjacima. S druge strane, ono sadrži i srednjelančane trigliceride (MCT), koji mogu podstaći energiju i ubrzati metabolizam.

Prema studiji objavljenoj u časopisu The Journal of Nutritional Biochemistry, devičansko kokosovo ulje može smanjiti upalne procese kod životinja, ali su istraživanja na ljudima još uvek ograničena.

Kokosovo ulje je odličan izbor za peciva, karije i jela s azijskim ukusima, gde njegova blaga slatkoća i egzotična aroma dolaze do izražaja. Međutim, zbog visokog udela zasićenih masti, stručnjaci preporučuju da se koristi umereno.

Koje ulje je bolje za zdravlje?

Ako tražite svakodnevno ulje koje je zdravo, svestrano i dobro za srce — maslinovo ulje je bolji izbor. Ono sadrži više antiinflamatornih jedinjenja, poput mononezasićenih masti, polifenola i oleokantala, koji dokazano štite krvne sudove i smanjuju rizik od hroničnih bolesti.

Kokosovo ulje takođe ima antiupalna svojstva zahvaljujući laurinskoj kiselini, ali njegova korist po zdravlje srca nije dovoljno potvrđena kod ljudi.

"Kokosovo ulje može biti deo zdrave ishrane, ali zbog visokog sadržaja zasićenih masti treba ga koristiti povremeno, a ne svakodnevno", objašnjava Lakatos.

Maslinovo ulje je vaš pouzdan saveznik za svaki dan — blago, zdravo i lako prilagodljivo svakoj kuhinji. Kokosovo ulje, pak, neka ostane vaš poseban začin za aromatična i slatka jela.

Zajedno čine savršeni duo u kuhinji: jedno za svakodnevno zdravlje, drugo za poseban ukus.

