MATILDA KOLAČ IZ TIGANJA GOTOV ZA 10 MINUTA: Natopljen kafom, sočan i toliko kremast da se topi u ustima (RECEPT)

Da li ste čuli za Matilda kolač koji se pravi u tiganju? Turska poslastica kojoj niko ne može da odoli
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Prijelo vam se nešto slatko, a ne želite da čekate dugo? E, onda je za vas kolač iz tiganja pravi izbor.
Sastojci
- 3 jajeta
- 1 šolja šećera
- 1 mala čaša mleka
- 1 mala čaša biljnog ulja
- 3 kašike kakao praha
- 1 kesica vanilin šećera (ili 1 kašičica ekstrakta vanile)
- 1 kesica praška za pecivo
- 3 šolje brašna
- 1 šolja skuvane filter kafe (ili rastvorite 3 kašike instant kafe u 1 šolji vode)
Za natapanje kolača:
- 1 šolja mleka
- Za čokoladni preliv
- 1 pakovanje slatke pavlake (200 ml)
- 100 g čokolade
Priprema:
- Dobro umutite jaja i šećer.
- Dodajte mleko, ulje i kakao prah, pa izmešajte.
- Zatim dodajte brašno, vanilu i prašak za pecivo.
- Na kraju dodajte kafu i mešajte dok smesa ne postane glatka.
- Sipajte pripremljenu smesu za kolač u podmazan tiganj.
- Poklopite i pecite na najmanjoj ringli, na najslabijoj vatri, oko 45 minuta.
- Proverite da li je kolač pečen pomoću čačkalice.
- Kada je kolač pečen, ravnomerno ga prelijte šoljom mleka.
- Ponovo poklopite i kuvajte još 2–3 minuta.
- Za preliv, zagrejte slatku pavlaku.
- Dodajte čokoladu i mešajte dok se potpuno ne otopi.
- Prelijte kolač pripremljenim čokoladnim prelivom.
- Ostavite da odstoji neko vreme, a zatim isecite i poslužite.
(Stil)
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