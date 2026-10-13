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MATILDA KOLAČ IZ TIGANJA GOTOV ZA 10 MINUTA: Natopljen kafom, sočan i toliko kremast da se topi u ustima (RECEPT)

Da li ste čuli za Matilda kolač koji se pravi u tiganju? Turska poslastica kojoj niko ne može da odoli

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Foto: Instagram Printskrin/ melikefoodstory
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Prijelo vam se nešto slatko, a ne želite da čekate dugo? E, onda je za vas kolač iz tiganja pravi izbor.

Sastojci

  • 3 jajeta
  • 1 šolja šećera
  • 1 mala čaša mleka
  • 1 mala čaša biljnog ulja
  • 3 kašike kakao praha
  • 1 kesica vanilin šećera (ili 1 kašičica ekstrakta vanile)
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 3 šolje brašna
  • 1 šolja skuvane filter kafe (ili rastvorite 3 kašike instant kafe u 1 šolji vode)

Za natapanje kolača:

  • 1 šolja mleka
  • Za čokoladni preliv
  • 1 pakovanje slatke pavlake (200 ml)
  • 100 g čokolade

Priprema:

  1. Dobro umutite jaja i šećer.
  2. Dodajte mleko, ulje i kakao prah, pa izmešajte.
  3. Zatim dodajte brašno, vanilu i prašak za pecivo.
  4. Na kraju dodajte kafu i mešajte dok smesa ne postane glatka.
  5. Sipajte pripremljenu smesu za kolač u podmazan tiganj.
  6. Poklopite i pecite na najmanjoj ringli, na najslabijoj vatri, oko 45 minuta.
  7. Proverite da li je kolač pečen pomoću čačkalice.
  8. Kada je kolač pečen, ravnomerno ga prelijte šoljom mleka.
  9. Ponovo poklopite i kuvajte još 2–3 minuta.
  10. Za preliv, zagrejte slatku pavlaku.
  11. Dodajte čokoladu i mešajte dok se potpuno ne otopi.
  12. Prelijte kolač pripremljenim čokoladnim prelivom.
  13. Ostavite da odstoji neko vreme, a zatim isecite i poslužite. 

(Stil)

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