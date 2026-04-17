Megan Markl je u Australiji prošetala nekoliko savršenih kombinacija ali ova je pobedila: Ove komade svaka žena mora da ima u svom ormanu (FOTO)

Princ Hari i vojvotkinja Megan Markl sastali su se, tokom svoje turneje po Australiji, sa ljudima koji su preživeli teroristički napad izveden u decembru 2025. godine na plaži Bondaj u Sidneju.

Tokom posete, par je razgovarao sa članovima hitnih službi koji su reagovali na napad u kojem je poginulo 15 ljudi, kao i sa predstavnicima Jevrejskog muzeja u Sidneju, koji priprema izložbu o tom događaju, preneo je danas "Gardijan".

Među sagovornicima su bile i osobe koje su preživele napad, uključujući ženu koja je zaštitila svoju petogodišnju ćerku, kao i muškarca koji je ranjen dok je pokušavao da zaštiti svoju decu.

Teroristički napad na plaži Bondaj u Sidneju, koji su 14. decembra 2025. izveli otac i sin Sadžid i Navid Akram, rezultirao je smrću 15 osoba tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke.

Par je prethodno učestvovao u javnim događajima u Melburnu, a tokom posete Australiji pojavljivali su se i na drugim kontrolisanim javnim mestima, uz ograničene susrete sa publikom.

Ova poseta usledila je u okviru njihove privatne turneje, nakon što su se povukli iz formalnih dužnosti u britanskoj kraljevskoj porodici, pa se njihovi javni nastupi organizuju u zatvorenim i unapred dogovorenim formatima.

Princ Hari je tokom samita u Melburnu govorio o ličnim iskustvima, uključujući osećaj gubitka i suočavanje sa mentalnim izazovima nakon smrti svoje majke, princeze Dajane.



Turneja para u Australiji se danas završava, uz dodatne privatne događaje i nastupe pred ograničenim brojem zvanica.

