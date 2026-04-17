Megan Markl obukla minić, a noge kao čačkalice, svi su u šoku kako izgleda: Nosi i detalj koji je prezirala na dvoru! (FOTO)

Posebno su primećene najlonke koje ranije nije volela, ali ih sada nosi bez problema

Megan Markl i princ Hari borave u višednevnoj poseti Australiji. Cilj njihovog boravka je podizanje svesti o mentalnom zdravlju, podrška vojnim veteranima i promocija sporta. Vojvotkinja od Saseksa potrudila se da bude na visini zadatak, a i kada je reč o stilu odevanja.

Preovlađuju komentari da se Megan Markl sada oblači bolje nego prethodnih desetak godina otkako se saznalo za njenu vezu sa princom Harijem, ali i bolje u poređenju sa njenim stilom sa početka glumačke karijere.

Mnogima se dopala "Anya" haljina australijske modne marke Friends with Frank koju je danas nosila, a čija je cena 286 funti. Nosila je i Manolo Blahnik cipele kao i najlonke brenda Wolford, koje koštaju 50 funti.

Britanci ovaj poslednji detalj posebno primećuju jer je Megan Markl ranije govorila da joj se nije nimalo dopadalo što je, dok je bila zaposlena članica britanske kraljevske porodice morala da nosi ovu vrstu čarapa. Razlog je bio protokol po kojem žene sa dvora ne mogu da se pojavljuju bosonoge u javnosti. Poručila je da je unihop za nju potpuno neautentičan detalj, nalik onom koji je poslednji put videla u filmovima iz osamdesetih godina prošlog veka.

Foto: Profimedia/Jonathan Brady, Jonathan Brady

Sada joj najlonke ne smetaju, a mini - haljina u kombinaciji sa njima razotkrila je njenu nikad mršaviju liniju. Megan Markl koja je izjavila da je bila najtrolovanija osoba na svetu, poslednjih nekoliko godina izgubila značajan broj kilograma zbog čega je i Hari bio zabrinut. Čini se da je prešla granicu vitke linije.

Megan je današnji stajling upotpunila Cartier narukvicom od 7.950 dolara, kao i prstenom sa dijamantom u znaku horoskopskom znaka Device, kojem pripada princ Hari. Stavila je i prsten sa simbolom Lava, jer je ona rođena u tom znaku. Cena ovog nakita je 2.171 funta odnosno 1. 685 funti.

Vojvotkinja od Saseka ima i ogrlice sa simbolima Blizanaca i Bika, što prati horoskopske znake njihovog sina Arčija i ćerke Lilibet.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO: