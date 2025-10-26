Oglas
MIRZA SELIMOVIĆ O VERIDBI SA DUGOGODIŠNJOM DEVOJKOM: Otkrio gde ju je zaprosio

Mirza Selimović je dugo pripremao prosidbu

1761485807_7cb32cdf6f0a24e03e30faf7702643b8c13552eb.jpg
Foto: Ata images, A.A.
Pevač Mirza Selimović nikada nije hteo da govori o privatnom životu, a sada je otkrio kako je izgledao trenutak kada je zaprosio partnerku Lelu.

Mirza Selimović otkrio je detalje veridbe, a onda je imao i zanimljivu anegdotu oko kupovine prstena.

- Nikad nisam prosio devojku da je odbila, jednom sam zaprosio devojku i to je moja Lela. Zaprosio sam je na mestu gde sam je upoznao. Spremao sam se za taj čin godinu i po dana - rekao je Mirza.

Kako je pevač dodao, imao je problem da odabere prsten.

- Kad sam skontao koja je veličina, onda sam u Americi kupio prsten, pa sam ga prošvercovao, a u Americi su drugačije veličine. Morao sam da tražim da li se to podudara, ali sam na kraju ipak pogodio veličinu - otkrio je Mirza u emisiji "Magazin In".

(Blic)

