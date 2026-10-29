"NARAVNO DA JE NEPOTIZAM, IDIOTE, ZATO SMO I RODITELJI": Stalone sredio ćerki ulogu, pa odgovorio svima koji su ga napali

Silvester Stalone otvoreno je priznao da je angažovanje njegove ćerke Skarlet u seriji "Talsa King" primer nepotizma.

Silvester Stalone branio je odluku da svoju ćerku Skarlet Rouz Stalone angažuje u kriminalističkoj seriji "Tulsa King", koja se emituje na platformi Paramount+, otvoreno priznajući da je reč o nepotizmu.

Glumac je u intervjuu za USA Today odgovorio na kritike, ističući da roditelji prirodno žele da svojoj deci pruže što više prilika.

"Naravno da je nepotizam!"

"Naravno da je u pitanju nepotizam, idiote. Zato smo i roditelji. Želimo najbolje za svoju decu. Sasvim je prirodno da im omogućimo svaku prednost", poručio je u svom stilu Silvester Stalone.

Skarlet Stalone (24) dobila je značajniju ulogu u četvrtoj sezoni serije "Tulsa King", u kojoj njen otac igra Dvajta "Generala" Manfredija, njujorškog mafijaša koji pokušava da uspostavi kriminalnu organizaciju u Talsi, u Oklahomi.

Govoreći o kritikama na račun nepotizma, Stalone je doveo u pitanje stav da roditelji ne bi trebalo da koriste profesionalne veze kako bi pomogli svojoj deci.

"Prvo kažu: Nepotizam je užasan", rekao je glumac, a zatim objasnio zašto smatra opravdanim da ćerke i sinovi poznatih ličnosti imaju prednost.

Glumac je istakao da je prirodno da roditelji svoju decu stavljaju na prvo mesto i pomažu im da ostvare profesionalne ambicije. NJegove izjave deo su šire rasprave u industriji zabave o takozvanim "nepo bebama" – deci poznatih kojima su porodične veze pomogle da lakše dođu do angažmana i privuku pažnju javnosti.

Stalone je priznao da je pojavljivanje u seriji "Tulsa King" njegovoj ćerki otvorilo vrata, ali je naglasio da uspeh u karijeri ipak zavisi od sposobnosti pojedinca.

Skarlet Stalone igra Spenser, koja ulazi u svet Dvajta Manfredija. U prvoj sezoni imala je epizodnu ulogu, dok u četvrtoj njen lik postaje sve više uključen u Manfredijeve kriminalne poslove. Time Skarlet dobija značajnije mesto u priči, a jedan od izvršnih producenata serije je njen otac Silvester Stalone.

"Nepotizam je u redu, ali je talenat presudan"

Iako je branio svoju odluku, čuveni Rambo priznao je da njegova deca moraju da pokažu sopstvene sposobnosti ako žele da izgrade i održe uspešne karijere.

"Mogu li da zadrže taj nivo izvrsnosti? To nije u našim rukama", dodao je, priznajući da je njegova ćerka zahvaljujući porodičnim vezama lakše došla do uloge.

"LJudi će reći: 'Dobila je taj posao, to je previše lako.' U pravu su. Možda je zaista tako. Ali da bi se to održalo, da bi se bilo pred milionima ljudi – ili imaš to u sebi, ili nemaš", poručio je.

Ćerka Silvestera Stalonea o saradnji sa ocem

Skarlet je u jednom intervjuu govorila o saradnji sa ocem na seriji "Tulsa King", ističući da ih je zajednički rad dodatno zbližio jer su imali priliku da provode više vremena zajedno.

"Kao prijatelji smo napredovali. Zaista smo postali prijatelji. Tokom celog ovog procesa, kroz uspone i padove, zaista smo upoznali jedno drugo i istinski se poštujemo", naglasila je.

Skarlet je dodala da joj je zajednički rad omogućio da oca upozna i izvan porodičnog okruženja. Saradnja na seriji pružila joj je priliku da od njega uči i stiče iskustvo pred kamerama.

Podsetimo, Silvester Stalone sa suprugom Dženifer Flavin, pored Skarlet, ima i ćerke Sofiju i Sistin. Iz braka sa Sašom Čak ima dvojicu sinova – Sejdža i Serdža. Sejdž, koji je sa ocem glumio u filmu "Roki 5", preminuo je 2012. godine, u 36. godini, od srčane bolesti. Serdžu je u ranom detinjstvu dijagnostikovan autizam. Nikada se nije bavio javnim poslom i živi povučeno, daleko od očiju javnosti.

(BlicŽena)

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