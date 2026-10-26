NEKADA SU MU SE RUGALI, A SADA GA NE BI PREPOZNALI: Slavni glumac dao bogatstvo na ulepšavanje (FOTO, VIDEO)

Iako ima tek 34 godine, irski glumac već brine o proizvodnji kolagena, a neko vreme se spekuliše da koristi ifilere da bi promenio izgled svog lica.

On je nedavno proznao da mu teško padaju uvrede na račun njegovog izgleda, pa ne samo što se povukao s Instagrama nego mu se ne izlazi napolje.

Glumac Bari Kiogan je pre nekoliko meeci otkrio koliko ga pogađaju negativni komentari na račun njegovog izgleda, a sada je podelio da je odlučio da se ulepša.

On je, naime, otkrio je da je probao nehirurški tretman za zatezanje kože lica koji je popularan među holivudskim zvezdama, a koriste ga i Kim Kardašijan i Naomi Vots.

Tridesetčetvorogodišnji glumac, koji trenutno snima biografski film o Bitlsima u kojem tumači Ringa Stara, podvrgao se tretmanu pod nazivom XERF. Reč je o tehnologiji koja koristi radiofrekventnu energiju kako bi podstakla proizvodnju kolagena i doprinela čvršćem izgledu kože bez operacije i injekcija.

U snimku koji je na Instagramu objavila ekspertkinja za negu kože Nilam Holms, Kiogan leži na krevetu dok mu uređaj prelazi preko obraza i linije vilice.

– Mnogo sam slušao o tome, a Nilam je vrlo uzbuđena zbog ovog tretmana. Sjajna je u svom poslu, zaista to mislim – rekao je irski glumac.

On je dodao da mu svaki dolazak pruža opuštanje i da mu je važno da brine o sebi.

– Osećam se bolje i izgledam bolje. Mislim da je važno voditi računa o sebi, iznutra i spolja – istakao je glumac najpoznatiji po ulogama u filmovima "Duhovi ostrva" i "Ubistvo svetog jelena".

Ovaj interesantan tretman je razvijen u Južnoj Koreji, a cilj mu je da zategne opuštenu kožu i naglasi konture lica. Jedna seansa za celo lice u klinici Nilam Holms košta 2.500 funti, dok paket od dva tretmana, u razmaku od četiri do osam nedelja, iznosi 4.500 funti. Kiogan je, kako se navodi, imao dva tretmana, ali nije poznato da li ih je platio.

Kim Kardašijan je, inače, opisala ovaj tretman kao "svoj novi omiljeni tretman za zatezanje", dok je glumica Naomi Vots nakon procedure poručila da joj "vrlo prija" i da "nema perioda oporavka".

Dugo je nesiguran zbog svog izgleda

Ovo priznanje Barija Kiogana, glumca teške životne priče, ponovo je skrenulo pažnju na spekulacije o njegovom izgledu koje su sve glasnije poslednjih godinu dana, posebno na njegove vidno punije obraze i usne. Glumac nikad nije javno potvrdio da je ranije koristio filere, a tretman XERF ne podrazumeva ubrizgavanje supstanci u lice, tako da njegov trenutni izgled verovatno nije njegova posledica. Ipak, on izgleda vidno drugačije nego ranije.

Kiogan je, kao što smo pomenuli, nedavno pričao o uvredljivim komentarima na račun njegovog izgleda, zbog kojih se čak povukao iz javnosti.

– Mnogo je mržnje onlajn – rekao je Kiogan u emisiji The Morning Mash Up na SiriusXM-u. – Mnogo je zlostavljanja zbog mog izgleda i to nekako prelazi tačku "znaš, svako prolazi kroz to"... To me tera da se povučem. Nateralo me je da se zaista povučem u sebe, da ne želim da idem nigde, da ne želim da izađem.

– Ovo kažem apsolutno čisto i iskreno. To postaje problem – priznaje glumac.

Glumac je deaktivirao svoj profil na Instagramu pre dve godine i kaže da se "uklonio" s društvenih mreža, ali i dalje proverava povremeno kako se piše o njegovim pojavljivanjima u javnosti.

– Još uvek sam radoznalo ljudsko biće koje želi da bude na internetu – kaže Bari Kiogan. – Ako prisustvujete nekom događaju ili odete negde, želite da vidite kako će to biti prihvaćeno. A to ne bude lepo, znate?

On je dodao da se plaši da će povlačenje iz javnog života uticati na njegovu glumu.

– Kad to počne da se uliva u umetnost, to postaje problem jer onda ne želite da budete ni na ekranu – smatra on.

(Glossy)

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